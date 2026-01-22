Denuncian a tres reconocidos futbolistas de selección suramericana por presunto abuso sexual

Un fuerte escándalo sacude al fútbol sudamericano y tiene como protagonistas a tres futbolistas del histórico Alianza Lima. De acuerdo con información revelada por un medio argentino, los jugadores Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña fueron denunciados por una joven uruguaya por un presunto caso de abuso sexual ocurrido durante la pretemporada 2026.

Según el canal de noticias argentino A24, la denuncia fue presentada ante autoridades judiciales en Argentina por una mujer de 22 años, quien aseguró haber sido víctima de la presunta agresión durante la gira de pretemporada que el club peruano realizó en Uruguay, en el marco de la Serie Río de la Plata.

De acuerdo con el reporte periodístico, los hechos habrían ocurrido en un hotel de la ciudad de Montevideo, donde se hospedaba la delegación aliancista. La denunciante señaló que ya conocía previamente a Zambrano y que, tras compartir una cena, fue invitada junto a una amiga al lugar de concentración del equipo. Posteriormente, siempre según su testimonio, se habrían presentado los otros dos futbolistas implicados, momento en el que se habría producido el presunto abuso.

Uno de los puntos que más llama la atención del caso es que la joven no presentó la denuncia en Uruguay. Según explicó ante la justicia argentina, se encontraba en un fuerte estado de shock y temor, lo que le impidió acudir de inmediato a las autoridades del país donde ocurrieron los hechos. Tras regresar a Argentina, decidió buscar ayuda médica y legal.

El medio argentino detalla que la denunciante acudió inicialmente a un hospital en San Isidro y luego al Hospital Muñiz, donde se le practicaron distintos estudios clínicos con el fin de dejar constancia de su estado de salud. Además, como parte del proceso judicial, entregó la ropa que vestía la noche de los hechos para que sea sometida a peritajes técnicos y análisis de ADN, elementos clave dentro de la investigación.

Hasta el momento, ni el club Alianza Lima ni los futbolistas mencionados han emitido un pronunciamiento oficial sobre la denuncia. El caso, sin embargo, ya genera un fuerte impacto mediático en Perú, Argentina y el resto de Sudamérica, especialmente por tratarse de jugadores con recorrido internacional y presencia habitual en la selección peruana.