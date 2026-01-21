“Otro duro reto”, Carlos Antonio Vélez reveló el nuevo desafío que emprendió

Carlos Antonio Vélez, el periodista deportivo con mayor eco en Colombia, emprendió un nuevo reto que hizo público con todos sus seguidores, con el objetivo, según él mismo, de llegar mas filoso y actualizado a la Copa del Mundo 2026.

Se trata de un proyecto enfocado en el aprendizaje con el que apunta a especializarse en nuevos aspectos del fútbol, en esta ocasión puntualmente a los fundamentos colectivos en los que busca hacerse especialista.

El propio periodista dio a conocer sus intenciones: “Arranco hoy una nueva excursión por los caminos del conocimiento… les comparto este otro duro reto al q me someteré para llegar al Mundial filoso y actualizado. “ESPECIALISTA EN FUNDAMENTOS COLECTIVOS” Quién quiera atreverse a conocer el juego más allá de la diversión y la lúdica todo está aquí en @MBPSchool. Como alumno interesado y dedicado lo recomiendo a mil. Anímese…”.

Como todo un especialista en fundamentos colectivos del fútbol apunta a llegar Carlos Antonio Vélez para el Mundial 2026 en el que seguramente será uno de los principales comentaristas en los medios para los que trabaja.