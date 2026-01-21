Grupo Santo Domingo se pronunció sobre la supuesta compra al Santos de Brasil

Luego de que en los últimos días trascendieran varias versiones de prensa que señalaban que el equipo brasileño Santos FC estaría analizando una propuesta bilionaria para transformarse en Sociedad Anónima del Fútbol (SAF), con la familia Santo Domingo de por medio, el propio grupo empresarial salió a desmentir la información.

Mediante un comunicado oficial, descartaron cualquier participación en dicho negocio, tanto de manera directa o por medio de algún afiliado.

“Ante versiones que han circulado recientemente, el Grupo Santo Domingo se permite informar a la opinión pública que no está participando en procesos relacionados con la compra del equipo Santos FC de Brasil, ni directamente, ni a través de sus vehículos de inversión o sus afiliadas”, aclararon.

Esto, después del eco que comenzó en Brasil en donde medios como Oglobo, incluso, llegaron a asegurar que ya había un representante de la familia en territorio paulista.

Incluso, se habló de supuestas cifras en medio de las versiones que aseguraban la intención inicial era convertir a Santos FC en SAF.

Con esto, queda descartado de manera oficial cualquier intención del Grupo Santo Domingo para negociar con el conjunto brasileño.