“Es un capítulo para el olvido”, Fuad Char se refirió al fichaje caído de James Rodríguez al Junior

Junior y su máximo accionista, Fuad Char, estaban muy cerca de cerrar un acuerdo con James Rodríguez, quien había terminado su contrato con el Rayo Vallecano y buscaba nuevo club para 2025. Hubo incluso una reunión presencial en Medellín entre Char, James y su entorno, y se discutieron cifras y temas contractuales con buena disposición de ambas partes.

Tras esa reunión, parecía que el fichaje estaba encaminado. Junior había preparado una propuesta económica que consideraba competitiva dentro del contexto colombiano, e incluso se hablaba de combinar recursos del club con patrocinadores para acercarse a lo que James buscaba. Cuando Char ya regresaba a Barranquilla después de la reunión, recibió un comunicado del entorno de James diciendo que tenían otra oferta muy superior a la de Junior, casi el doble de lo que el club barranquillero podía pagar. Esa noticia cambió todo y, según Fuad, hizo que la operación “se cayera” porque Junior no podía competir con esa propuesta económica.

Char expresó su molestia por cómo se manejó la situación, porque sintió que no habían sido informados con sinceridad desde un principio y porque él había viajado hasta Medellín con la ilusión de cerrar el trato. Al final, James terminó aceptando la otra oferta (se vinculó al Club León de México) y la llegada al Junior quedó descartada.

Fuad Char dio declaraciones polémicas sobre lo que fue este intento de contratación en Win Sports

Tras un año de esta polémica, el dirigente del club barranquillero dio unas declaraciones polémicas en Win Sports donde reveló que no volvería a intentar la contratación de la estrella colombiana, James Rodríguez. “No, no, no. Porque cogió un viejo como yo me hizo viajar a Medellín porque le iba a ratificar la oferta, le estábamos ofreciendo esta vida y la otra, allá cuando llego me tenía un representante nuevo y me dijo que no, que no se podía, es un capítulo para el olvido”.

Estas palabras han hecho un fuerte eco entre los hinchas del `Tiburón` y otros seguidores del FPC, quienes han tomado esto como un ataque directo al 10 teniendo en cuenta que, aparentemente, siempre se había dejado claro que su prioridad e intención era seguir en el exterior a pesar de ser tentado con buenas cantidades de dinero para asegurar su ficha, como fue el caso del elenco barranquillero.