Atlético Bucaramanga apuntó a Brasil para contratar a su nueva estrella y pelear el acceso a fase de grupos en Copa Sudamericana

La posible llegada de Emerson Batalla desde Brasil al Atlético Bucaramanga se ha convertido en uno de los temas más comentados del mercado de fichajes de cara a la temporada 2026 de la Liga BetPlay y la Copa Sudamericana. En los últimos días, las negociaciones entre el club santandereano y el extremo colombiano han avanzado de manera significativa, al punto de que diversos periodistas y medios deportivos aseguran que la operación está “muy cerca de concretarse” e incluso “a mínimos detalles” de sellarse.

Le puede interesar: Yairo Moreno ya fue presentado por su nuevo equipo: suma su sexto club en el FPC

Batalla, de 24 años y natural de Tumaque, ha tenido un recorrido interesante para su edad, con experiencia tanto en el fútbol colombiano como en el exterior. En su carrera ha defendido camisetas como las de América de Cali, Independiente Medellín, Independiente Santa Fe y Alianza FC en Colombia, y también ha jugado en Argentina y Brasil, destacándose en la última temporada con el Juventude del fútbol brasileño, donde disputó 33 partidos, marcó 7 goles y dio 3 asistencias.

La dirigencia del Atlético Bucaramanga ha puesto especial énfasis en la incorporación del extremo por su potencia física, velocidad por los costados y capacidad para interiorizar el juego, características que el cuerpo técnico considera claves para fortalecer la zona ofensiva del equipo en 2026. El entrenador Leonel Álvarez ha reconocido públicamente el interés en Batalla, aunque también ha aclarado que, si finalmente no se concreta, el club está preparado para explorar otras alternativas sin desestabilizar la base del plantel ya conformado.

Desde la dirigencia, las conversaciones con Talleres de Córdoba, club dueño de los derechos deportivos del jugador, están en una fase avanzada. Según las versiones más recientes, Bucaramanga estaría cerca de alcanzar las condiciones solicitadas, con la intención de adquirir hasta el 50 % de los derechos de Batalla, lo que representa no solo una inversión deportiva, sino también una operación con proyección de revalorización en el futuro. Algunos reportes incluso señalan que hubo competencia por el jugador de otros clubes, pero que el conjunto santandereano ha logrado posicionarse favorablemente para cerrar la negociación.

La posible llegada de Emerson Batalla se suma a otros movimientos importantes del Leopardo para 2026, como las contrataciones de Brandon Caicedo, Martín Rea y Jhon Fredy Salazar, además de las gestiones para sumar a Yuber Quiñones. Para la afición búcaro, este fichaje representaría una inyección de ilusión, pues no solo aportaría mayor dinamismo al ataque, sino que también sería un claro mensaje de ambición del club en un año exigente, con competencias locales e internacionales en el horizonte.

En definitiva, aunque aún falta la confirmación oficial, todo indica que Emerson Batalla está a un paso de convertirse en nuevo jugador del Atlético Bucaramanga, consolidándose como uno de los fichajes más atractivos del mercado colombiano para 2026.