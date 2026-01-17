“Le dañó el esmalte de las uñas”, Arturo Reyes por roja que le sacaron a Gustavo Torres

Arturo Reyes, director técnico de Deportivo Pereira, fue implacable sobre la roja que le mostraron a Gustavo Torres en el partido ante Llaneros y sarcásticamente señaló que su dirigido le debía pedir disculpas a su rival por haberle dañado el esmalte de las uñas.

Esto se dio tras la victoria del cuadro de Villavicencio que se impuso 2-0 en su visita al cuadro Matecaña, que hizo las veces de local en el estadio Centenario de Armenia, en el primer juego de la Liga Betplay 2026-I.

Más allá de lo deportivo y de las situaciones que tienen complicado al equipo risaraldense, del juego hizo eco la actuación arbitral que estuvo encabezado en la cancha por Ricardo Pabón como central y en el VAR por Jhon Ospina.

Puntualmente, la expulsión de Torres y el penal que significó el 2-0 en el marcador dejaron bastantes dudas entre los expertos.

Luego del partido y tras ser consultado, el timonel del equipo local no ocultó que “Hay mucha frustración porque, yo estaba tranquilo, durante el partido estuve tranquilo y no reclamé nunca las dos acciones porque supuestamente fueron al VAR a revisar”.

Añadiendo que “Después de mirar, le dije a Gustavo Torres que, si podía ir a pedirle disculpas a Riascos que, creo que le dañó el esmalte de las uñas. No pasó absolutamente nada, no es ni para amarilla”

“La otra acción, la del penal, la mano es de apoyo, va resbalando y ni cambia la dirección del balón. Tengo en mi teléfono, cualquier cantidad de gente en Colombia, jugadores, exjugadores y periodistas, todos me dicen lo mismo”, sentenció.

Entre dudas y con sarcasmo incluido, Arturo Reyes dejó clara su molestia con el trabajo arbitral en lo que fue la derrota de Deportivo Pereira ante Llaneros en el debut de la Liga Betplay en este año 2026.