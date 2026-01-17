Hinchas de Millonarios se tomaron Monserrate en busca de un “milagrito” para este año

Bogotá amaneció teñida de azul este sábado 17 de enero de 2026. Desde muy temprano, varios hinchas de Millonarios FC protagonizaron una jornada tan simbólica como emotiva: la tradicional subida a Monserrate para pedir un “milagrito” muy especial de cara a la nueva temporada del fútbol colombiano: la anhelada estrella 17.

La convocatoria, organizada bajo el nombre de RUN AZUL, citó a los aficionados a las 6:00 de la mañana en la base del cerro tutelar de Bogotá. Media hora después, la marea azul comenzó el ascenso entre cánticos, banderas, camisetas históricas y mensajes de pedido.

Vea acá: “Le dañó el esmalte de las uñas”, Arturo Reyes por roja que le sacaron a Gustavo Torres

Las imágenes y videos que circularon rápidamente en redes sociales mostraron a los aficionados compartiendo un mismo objetivo: arrancar el 2026 con esperanza y buena energía para Millonarios. Muchos asistentes llevaron pancartas con mensajes alusivos al título, mientras otros aprovecharon para agradecer por el regreso de Radamel Falcao García, uno de los grandes ídolos del fútbol colombiano y símbolo de ilusión para la hinchada embajadora.

Varios aficionados ingresaron al Santuario del Señor Caído para elevar oraciones, no solo por el campeonato, sino también por un año de paz en los estadios y mejores resultados deportivos para el club bogotano.

Millonarios, listo para arrancar el año

Mientras el plantel se prepara para su debut oficial en el campeonato, la hinchada ya hizo su parte: acompañar, creer y pedir desde lo más alto de Bogotá. En redes, muchos resumieron la jornada con una frase que se repitió una y otra vez: “La 17 empieza en Monserrate”.

Ahora, el balón tendrá la última palabra que se empezará a escribir este mismo sábado en la visita del cuadro Embajador a Atlético Bucaramanga a las 8:30 de la noche.