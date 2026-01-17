“El campeón llega con sus goles”, Steven ‘Titi’ Rodríguez fue presentado por su nuevo equipo

Steven ‘Titi’ Rodríguez, el hombre de los goles agónicos, cambió de bando y no continuará con Junior de Barranquilla, equipo con el que salió campeón de Liga en el segundo semestre de 2025 y ya fue presentado por su nuevo equipo, Deportivo Cali.

El conjunto Azucarero anunció este sábado la llegada del atacante antioqueño con un mensaje con el que sentenció que el jugador cumplirá su deseo: “Su deseo, vestirse de verde y blanco, lucir con orgullo esta camiseta frente a nuestra hinchada 💚🏟️. El campeón llega con sus goles para encarar el reto de ser protagonista en cada partido ⚽🥅. PD: ningún celular salió lastimado durante el rodaje, pero sí algunos equipos 😏”.

Luego de tres años en Junior, Steven ‘Titi’ Rodríguez, tendrá una nueva experiencia en el fútbol colombiano en donde también ha jugado con Independiente Medellín, Itagüí Leones, Envigado y Alianza Petrolera, además, tuvo un paso por el Sri Pahang de Malasia.

De otro lado, Deportivo Cali también anunció que ya agotó todos los abonos disponibles que lanzó para el primer semestre y dio por cerrada dicha etapa.

“El Deportivo Cali informa a sus hinchas, a los medios de comunicación y a la opinión pública que ha finalizado la venta de abonos, tras agotarse la totalidad de las existencias disponibles para la presente temporada.

Esto refleja el respaldo y la confianza de nuestra hinchada, que una vez más respondió al llamado de la institución, reafirmando su fidelidad y sentido de pertenencia con nuestros colores”, anunció el cuadro vallecaucano.