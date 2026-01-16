“Tienen que ver conmigo”, Adolfo Pérez sobre su salida de ESPN Colombia

Adolfo Pérez, uno de los periodistas deportivos con mayor trayectoria y reconocimiento en Colombia, no continuará en la cadena internacional ESPN y él mismo explicó las razones que llevan a su salida, cerrando la puerta a cualquier tipo de especulación.

Mediante su cuenta personal, Pérez sentenció que el motivo es puntual: se va porque terminaron el programa que él conducía, pese a que el mismo era el de mejor audiencia en la parrilla del canal para nuestro país.

“El año de los cambios, este 2026 así lo insinúa (…) estos cambios también tocaron a las puertas de ESPN Colombia y tienen que ver conmigo. Durante 5 años conduje Equipo F, junto a grandes profesionales como ‘Pacho’ Vélez, Andrés Marocco, Jorge Bermúdez, Melissa Martínez, ‘El Tino’ Asprilla y Óscar Córdoba, junto a ellos convertimos este programa en el de mayor audiencia del canal y el de mayor audiencia de la televisión deportiva de Colombia”, señaló.

Por eso, “Me voy de ESPN simplemente porque el Equipo F, que yo conducía, se termina. No hay ninguna otra razón. Son decisiones institucionales que nada tienen que ver con el rating, con la parte económica ni de diferencias con los directivos porque en estos 5 años jamás se presentaron”.

Eso sí, destacó los logros de su espacio: “Me voy con la satisfacción enorme de haber logrado todos los éxitos posibles en este programa, de haber hecho algo inolvidable para la televisión y el canal. No hay más razones y no es necesario especular con más razón”.

“Quiero agradecer a ESPN por la oportunidad, por haberme permitido ocupar sus pantallas y sus espacios. Había muchas expectativas para el Mundial, pero el destino quiso que este ciclo terminara. Estoy convencido que los ciclos terminan para abrir otros con mayor entusiasmo, energías y mayores objetivos”, añadió.

Para cerrar, contó que “por ahora, estaré en las redes y les seguiré contando”.

Adolfo Pérez no va en este 2026 en ESPN y él mismo dejó claro que es por el cierre de su espacio de trabajo, Equipo F, que no sigue y no hay ninguna otra situación que motivara su salida.