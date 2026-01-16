Mateo Casierra podría dejar la liga de Rusia para acercarse a la Selección Colombia a través de un grande sudamericano

El delantero colombiano Mateo Casierra se ha posicionado nuevamente en el radar del mercado de pases sudamericano, esta vez con un posible traspaso al Atlético Mineiro de Brasil, en lo que podría convertirse en uno de los movimientos más llamativos del año en el fútbol de la región.

Actualmente de 28 años y bajo contrato con el Zenit de San Petersburgo de Rusia, Casierra ha tenido una trayectoria sólida en el fútbol europeo y ruso, destacándose por su capacidad goleadora y su presencia física en el área, cualidades que lo han hecho un atacante codiciado. Su contrato con el club ruso, vigente hasta junio de 2027, lo sitúa en una posición relevante dentro del plantel, aunque no ha iniciado la pretemporada con sus compañeros, lo que alimenta los rumores sobre su salida.

Las negociaciones entre Atlético Mineiro y el Zenit se encuentran “en desarrollo”, según fuentes vinculadas al mercado de fichajes. El Galo ya habría formalizado una propuesta por el delantero colombiano, con la idea de reforzar el ataque bajo la conducción técnica de Jorge Sampaoli para la temporada 2026. Sin embargo, hasta el momento no existe un acuerdo cerrado, y la operación sigue en una fase preliminar de diálogo entre los clubes.

El interés del club brasileño surge en un momento en el que Mineiro busca complementar su ofensiva, especialmente si se concretan salidas de jugadores importantes o si se considera la necesidad de potenciar el plantel para afrontar múltiples competencias locales e internacionales. Casierra, con experiencia en diferentes ligas europeas y un ritmo competitivo probado en Rusia, encajaría en ese perfil de refuerzo de impacto.

Desde su llegada al Zenit en 2022, procedente del Sochi, Casierra ha sido una pieza constante del equipo, sumando una cifra respetable de goles y asistencias a lo largo de las temporadas. Su rendimiento le ha permitido consolidarse como uno de los posibles candidatos para liderar la ofensiva de Mineiro, un club con aspiraciones altas tanto en el Brasileirao como en torneos continentales.

Para el jugador, esta posible transferencia también podría significar un paso estratégico en su carrera, ya que el fútbol brasileño tradicionalmente ofrece mayor visibilidad en el continente y puede abrir puertas para futuros llamados a la Selección Colombia, especialmente con la cercanía de competiciones importantes.

Por ahora, habrá que esperar definiciones oficiales de las partes involucradas para confirmar si Casierra finalmente vestirá la camiseta del Atlético Mineiro, un movimiento que tendría repercusión tanto en el fútbol brasileño como en la trayectoria del atacante colombiano.