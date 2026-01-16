“Le lavó la cabeza” Tulio Gómez explicó por qué Marino Hinestroza rechazó 300 mil millones del América

Quizás muchos no lo recuerden, pero Marino Hinestroza antes de brillar en el fútbol colombiano con Atlético Nacional, defendió los colores del América de Cali.

Tulio Gómez quería que Marino continuara en el club ‘Escarlata’ y le ofreció una cantidad de dinero importante, pero el jugador no aceptó.

Según el máximo accionista del América, el agente de Marino le lavó la cabeza y por eso no aceptó.

Tulio Gómez sobre Marino Hinestroza:

Marino Hinestroza es canterano del América de Cali, y aunque quisieron renovarlo para contar con él por varios años más, el futbolista rechazó y prefirió unirse al Pachuca de México.

La razón, según Tulio Gómez, es que el agente de Marino le lavó la cabeza, pues desde el club ‘Escarlata’ estaban interesados en mantenerlo en el equipo, razón por la cual, le ofrecieron gran cantidad de dinero.

Eran 300.000 millones de pesos por la firma de la renovación, y, adicionalmente, un salario de 20 millones de pesos, conforme a la información que brindó Tulio Gómez, pero el joven futbolista no quiso aceptar:

“Le ofrecimos 300 mil millones para que renovara, le pusimos un salario de 20 millones y el agente le lavó la cabeza y no aceptó”, dijo Tulio Gómez en una entrevista con ‘Zona Libre de Humo’ que a continuación le presentamos:

¿Llegará Marino Hinestroza a Boca Juniors?

Las negociaciones de Boca Juniors y Atlético Nacional por Marino Hinestroza parecen no acabar, pues aunque confirmaron que el club ‘Verdolaga’ ya aceptaron la propuesta que realizó el equipo argentino, ahora sería el propio futbolista quien no estaría conforme con las condiciones de su contrato.

La pretemporada de Boca Juniors ya comenzó, al igual que la de Atlético Nacional, pero por ahora, Marino Hinestroza no ha hecho parte de ninguna de las dos.