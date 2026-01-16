Así se jugarán los dos primeros partidos de la Liga BetPlay en el 2026

Pereira y Alianza - Fotos: Redes sociales de los equipos tomadas el 16 de enero del 2026

La temporada 2026 arranca oficialmente en Colombia con un duelo que, sobre el papel, enfrenta a un equipo tradicional con un recién ascendido. Deportivo Pereira, reforzado y con aspiraciones de pelear en los primeros puestos, recibe a Llaneros FC, que vuelve a la máxima categoría con el objetivo principal de mantener la categoría.

Deportivo Pereira vs. Llaneros FC

Pereira llega a este inicio con la misión de establecer una identidad sólida desde el principio. Tras un 2025 con altibajos, el cuadro “Matecaña” ha trabajado en su pretemporada para pulir errores defensivos y buscar resultados consistentes de local. El hecho de jugar en Armenia, debido a obras en su estadio habitual, puede influir en el ambiente, pero el plantel confía en arrancar con pie derecho.

Tácticamente, Pereira generalmente busca control del balón y aprovechar las bandas para generar peligro. Si logra imponer su ritmo y no subestimar al rival, podría imponer condiciones desde los primeros 20 minutos.

Para Llaneros, el reto es claro: sorprender y sumar al menos un punto fuera de casa. El equipo de los llanos orientales sabe que el inicio del torneo es clave para construir confianza, especialmente contra rivales que, como Pereira, esperan pelear más arriba en la tabla.

Esperamos un equipo intenso, bien organizado defensivamente y tratando de hacer daño en transiciones rápidas. Si Llaneros se muestra compacto y aprovecha errores rivales, puede aspirar a un resultado positivo en este debut.

Fortaleza CEIF vs. Alianza FC Valledupar

Más tarde, Fortaleza CEIF enfrenta a Alianza FC Valledupar en otro duelo clave del inicio de la Liga BetPlay. Este choque enfrenta a equipos que durante la pretemporada han mostrado dinamismo y ganas de competir en el nuevo formato del torneo colombiano.

Fortaleza, con su base bien consolidada, buscará imponer un fútbol agresivo desde el inicio. Tradicionalmente, equipo intenso, espera mantenerse sólido en casa y aprovechar el apoyo de su afición para presionar a un rival que puede ceder la iniciativa.

Para este duelo, Fortaleza deberá equilibrar su juego entre defensa organizada y ataque rápido, especialmente si quiere capitalizar espacios cuando el rival pierda el balón en la salida. Alianza Valledupar llega con el enfoque de competir cara a cara. Aunque no tiene el mismo nivel histórico que su rival, su organización y disciplina pueden complicar el partido si Fortaleza no encuentra ritmo con prontitud.

La clave para Alianza será estar bien plantado en la línea media, recuperar rápidamente y no perder la concentración defensiva: un error en esta fase del torneo puede costar caro.

La Liga BetPlay DIMAYOR 2026-I comienza con dos partidos que pueden marcar el tono del semestre para equipos con objetivos distintos, pero con la misma ambición: sumar desde el arranque. Pereira y Fortaleza, como favoritos por historia y estructura, buscarán imponer jerarquía, mientras que Llaneros y Alianza FC quieren arrancar con resultados que refuercen su confianza en este nuevo reto.