Millonarios confirmó la salida anticipada de uno de sus jugadores

En Millonarios no va más Edwin ‘Shirra’ Mosquera, extremo que el año pasado fue anunciado con bombos y platillos como gran refuerzo, pero que no logró colmar las expectativas y no va más con el club.

“COMUNICADO OFICIAL: Millonarios FC informa que, por mutuo acuerdo, el jugador Edwin Mosquera ha terminado su contrato con la institución. Le deseamos éxitos en sus planes futuros”, anunció el equipo bogotano en un escueto comunicado.

Sobre el futuro del jugador, se tiene previsto que cambie de bando y sea anunciado de manera oficial por Independiente Santa Fe, equipo con el que ya presentó exámenes médicos.

En su paso por Millonarios, Edwin ‘Shirra’ Mosquera jugó 15 partidos por Liga en los que fue titular en 8 de ellos y no logró convertir goles ni dar asistencias.