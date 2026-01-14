Óscar Cortés ya fue presentado en su nuevo equipo tras haber dado varias vueltas por el fútbol europeo

El fútbol sudamericano recibe con expectativa la llegada de Óscar Cortés al Club Atlético Huracán, en un movimiento que marca un regreso a Sudamérica tras su paso por Europa. El delantero colombiano, de 22 años, fue oficializado como nuevo refuerzo del histórico club argentino para la temporada 2026, en una operación que se da a través de un préstamo desde el Rangers FC de Escocia con una opción de compra incluida.

Huracán comunicó en sus redes sociales que Cortés firmó un préstamo por un año con un cargo de 80.000 dólares, y el acuerdo contempla tres opciones de compra semestrales por el 50 % de sus derechos deportivos, con valores escalonados que van desde 1,8 hasta 2,2 millones de dólares. Estas cláusulas permiten al club argentino evaluar al atacante a lo largo de la temporada y decidir si lo incorpora de forma más permanente al plantel.

El arribo de Cortés representa un nuevo capítulo en la carrera de un futbolista que comenzó su trayectoria profesional en Millonarios FC, donde se consolidó como una de las promesas ofensivas del fútbol colombiano. Con el equipo bogotano, el extremo destacó por su velocidad, desequilibrio y aporte goleador, contribuyendo de forma decisiva en momentos importantes y ayudando al conjunto embajador a pelear por títulos locales.

Su potencial llamó la atención del RC Lens de Francia, club que lo incorporó a su plantilla y posteriormente lo cedió al Rangers de Escocia, donde terminó siendo fichado de forma permanente. Sin embargo, la adaptación de Cortés al fútbol europeo no fue sencilla: enfrentó lesiones y la falta de continuidad, lo que limitó su protagonismo tanto en Escocia como durante una cesión posterior en el Sporting de Gijón de España.

Ante esta situación, la oportunidad de jugar en Argentina aparece como un movimiento estratégico para relanzar su carrera. El fútbol argentino es exigente y competitivo, pero también brinda espacio para la expresión técnica y ofensiva, cualidades que Cortés ha demostrado tener desde sus primeros pasos como profesional. En Huracán, el colombiano buscará recuperar ritmo, confianza y regularidad, elementos que no logró consolidar plenamente en su experiencia europea.

Además, su llegada coincide con el deseo del club argentino de reforzar su ataque y sumar variantes ofensivas, con la mirada puesta en mejorar su rendimiento en la Liga Profesional y aspirar a clasificaciones a torneos internacionales. Cortés tendrá así la oportunidad de mostrar su talento en un entorno competitivo y ganar protagonismo que pueda catapultarlo a nuevos retos profesionales.

Para el colombiano, este retorno a Sudamérica no es una retirada, sino una oportunidad de redimirse y consolidarse como un delantero confiable y determinante, con la ilusión de que Huracán sea el escenario ideal para impulsar su carrera a nuevos horizontes.