Junior de Barranquilla aprovechó su velada para presentar a cuatro flamantes refuerzos de cara a la Copa Libertadores

Junior de Barranquilla dio un golpe sobre la mesa en el inicio de la temporada 2026 al presentar oficialmente a cuatro nuevos refuerzos, en un evento que dejó claro el mensaje de la dirigencia: el objetivo es volver a competir en lo más alto del fútbol colombiano y tener una participación sólida en los torneos internacionales. Con una puesta en escena cuidada y un discurso ambicioso, el club rojiblanco mostró a las caras nuevas que se suman al proyecto deportivo para el primer semestre del año.

Los fichajes anunciados buscan equilibrar experiencia, recorrido en la liga local y variantes tácticas, aspectos que Junior considera clave tras analizar lo ocurrido en la temporada anterior. La directiva, encabezada por Fuad Char, ha insistido en la necesidad de fortalecer posiciones puntuales y ofrecerle al cuerpo técnico un plantel más largo y competitivo, capaz de sostener el rendimiento tanto en el torneo local como en compromisos de alta exigencia.

En defensa, la llegada de Jean Carlos Pestaña apunta a reforzar una zona que fue objeto de críticas en momentos decisivos. El zaguero, con experiencia en varios clubes del fútbol colombiano, se suma como una alternativa que puede aportar solidez, juego aéreo y liderazgo. Su perfil encaja en la idea de tener centrales con oficio, capaces de responder en partidos cerrados y con presión constante.

En la mitad del campo, Junior presentó a Jannenson Sarmiento y Juan David Ríos, dos jugadores con características distintas pero complementarias. Sarmiento arriba como un volante creativo, con capacidad para asociarse, filtrar pases y darle mayor fluidez al juego ofensivo. Por su parte, Ríos aporta equilibrio, despliegue y lectura táctica, cualidades fundamentales para sostener al equipo cuando se pierde el balón y para iniciar la transición defensa-ataque. Con estos nombres, el club busca mejorar la circulación y la consistencia en una zona neurálgica del campo.

El cuarto refuerzo es Kevin Pérez, delantero que llega con la misión de aumentar la cuota goleadora. Junior ha sido consciente de que, en varios tramos del torneo pasado, le costó concretar las opciones creadas, por lo que sumar un atacante con movilidad y olfato dentro del área era una prioridad. Pérez se perfila como una alternativa interesante para rotar el frente de ataque y ofrecer variantes según el rival y el contexto del partido.

Durante la presentación, los nuevos jugadores coincidieron en resaltar la exigencia y la historia de Junior, además del peso que representa jugar en el estadio Metropolitano. También manifestaron su compromiso de adaptarse rápidamente y responder a las expectativas de una hinchada que siempre demanda protagonismo y títulos.

Con estos cuatro fichajes, Junior inicia la temporada con un mensaje claro: quiere volver a ser protagonista. Ahora, el reto estará en que las incorporaciones se integren rápido, el equipo encuentre funcionamiento colectivo y los resultados acompañen. La ilusión está encendida en Barranquilla; el balón será el encargado de confirmar si esta apuesta se traduce en éxitos.