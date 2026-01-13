Jhon Solís cambia de aires y abandona el Girona por una oportunidad en Inglaterra

El centrocampista colombiano Jhon Solís dio un paso importante en su carrera este enero de 2026 al oficializar su salida del Girona FC, club de LaLiga de España donde jugó desde 2023, para vincularse al Birmingham City, equipo de la EFL Championship, la segunda división del fútbol inglés.

La operación, que se concretó en los últimos días del mercado invernal europeo, representa una nueva oportunidad para Solís, de 21 años, quien no había logrado consolidarse como titular regular en el Girona. Aunque tuvo momentos destacados en el conjunto catalán, con 62 partidos oficiales disputados (16 de ellos como titular), un gol y una asistencia, su protagonismo fue disminuyendo en la última temporada bajo la dirección técnica de Míchel.

La salida de Solís también estaba directamente ligada a la estrategia del Girona de liberar cupos para nuevas incorporaciones, entre ellas la posible llegada del mediapunta argentino Claudio Echeverri. Con su marcha, el club español pudo gestionar mejor su plantilla y acomodar los registros en elastiquetas del equipo.

Su nuevo club, el Birmingham City, actualmente se ubica en una posición intermedia de la Championship y busca reforzar su mediocampo para pelear por escalar en la tabla y aspirar a entrar en zona de promoción de ascenso a la Premier League. En Inglaterra, el volante colombiano llega en calidad de préstamo con opción de compra, que podría convertirse en obligatoria si se cumplen determinadas condiciones relacionadas con su participación en los partidos.

El Birmingham City es un club con trayectoria histórica en el fútbol inglés, conocido por su competitividad y por ser un trampolín para talentos jóvenes que desean ascender a la élite del fútbol europeo. Para Solís, este cambio representa no solo un nuevo reto, sino también la posibilidad de adaptarse a un estilo de juego más físico y exigente, como lo es el fútbol inglés, donde la intensidad y competitividad suelen marcar la diferencia.

La expectativa para los aficionados del Birmingham es que Solís pueda aportar creatividad, control del balón y recuperación en la zona media, elementos que el equipo ha buscado reforzar en este mercado. Además, su experiencia internacional, aunque breve, incluye participación en competencias europeas con el Girona y presencia en distintas selecciones juveniles de Colombia, lo que refuerza su perfil como una pieza polivalente.

Su llegada también ha generado interés en otros clubes que lo habían tenido en sus planes en mercados anteriores, como algunos de México o de Brasil, pero finalmente fue el proyecto inglés el que terminó siendo más convincente tanto para el jugador como para su representación.