Independiente Santa Fe dio el golpe en la mesa y le arrebató delantero a Millonarios: Lo comprarían y firmaría por 4 años

El mercado de fichajes del fútbol colombiano sigue dejando movimientos llamativos y uno de los nombres que ha tomado fuerza en las últimas horas es el de Edwin “Shirra” Mosquera, extremo colombiano que podría convertirse en nuevo jugador de Independiente Santa Fe para la temporada 2026. Aunque todavía no existe un anuncio oficial por parte del club cardenal, diferentes versiones periodísticas indican que las negociaciones están avanzadas y que el futbolista estaría muy cerca de vestir la camiseta roja.

Mosquera, de 24 años, pertenece actualmente al Atlanta United de la MLS, club que lo contrató en 2022 tras su paso por Independiente Medellín, firmándolo con un contrato a largo plazo dentro de su política de jóvenes talentos. Desde entonces, su carrera ha estado marcada por constantes movimientos, entre ellos préstamos y cesiones, buscando continuidad y protagonismo, algo que no ha logrado de manera sostenida en el fútbol estadounidense.

En el segundo semestre de 2025, el extremo regresó al fútbol colombiano para jugar en Millonarios, también en condición de préstamo. Sin embargo, su paso por el conjunto embajador fue irregular. Si bien contó con minutos y participación en varios encuentros, no logró consolidarse como una pieza determinante en el esquema del equipo, lo que abrió la puerta a una nueva salida al cierre del torneo.

Es en este contexto donde aparece Independiente Santa Fe, club que busca reforzar sus bandas ofensivas de cara a una temporada exigente, en la que pretende ser protagonista tanto en la Liga BetPlay como en competiciones internacionales. La posible llegada de Mosquera responde a la necesidad del cuerpo técnico de sumar jugadores rápidos, con capacidad de desborde y experiencia internacional, características que encajan con el perfil del extremo chocoano.

Según la información que ha trascendido, Santa Fe estaría negociando directamente con Atlanta United para definir los términos del acuerdo. La opción que se maneja incluye un traspaso definitivo dándole 4 años de contrato al futbolista, una fórmula que permitiría al club bogotano evaluar el rendimiento del jugador y trabajar en él y su rendimiento por un buen tiempo. Aunque no se han revelado cifras oficiales, el interés del cardenal sugiere una apuesta importante dentro de su planificación deportiva.

Desde el punto de vista del jugador, este posible fichaje representa una oportunidad clave para relanzar su carrera en un entorno competitivo que ya conoce y donde podría tener mayor regularidad. Santa Fe, por su parte, sumaría a un futbolista joven, pero con recorrido internacional, que todavía tiene margen de crecimiento y revalorización.

Mientras se esperan definiciones y el anuncio oficial, la posible llegada de Edwin Mosquera mantiene la expectativa entre los hinchas cardenales, que ven en este movimiento una señal clara de que el club busca reforzarse con ambición para afrontar los retos del 2026.