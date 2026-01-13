El ‘Cucho’ Hernández se lesionó en España y ya se conoció el tiempo que estará de baja encendiendo las alarmas en la Selección Colombia

El delantero colombiano Juan Camilo “Cucho” Hernández encendió las alarmas en el mundo del fútbol europeo tras sufrir una lesión muscular en el encuentro del Real Betis contra el Real Oviedo, un contratiempo que lo tendrá fuera de las canchas por varias semanas y preocupa tanto a su club como a la Selección Colombia, de cara a compromisos importantes en LaLiga, copas nacionales e internacionales.

La dolencia se presentó durante el partido disputado el pasado 10 de enero, cuando el atacante, titular con el equipo verdiblanco, pidió el cambio cerca del minuto 80 debido a un fuerte dolor que le impedía continuar en el campo. Tras abandonar el juego con evidentes señales de incomodidad, el cuerpo médico del Betis procedió a realizar pruebas que confirmaron una lesión miofascial posterolateral en el recto anterior izquierdo, una zona clave para la actividad explosiva de un delantero que basa gran parte de su juego en desmarques y potencia.

El parte médico oficial emitido por el Real Betis indicó que la recuperación de Cucho dependerá de su evolución, aunque las estimaciones iniciales de los especialistas hablan de una ausencia de aproximadamente tres a cuatro semanas, lo que obligará al club a reorganizar su ataque en lo que resta de enero.

Esta baja llega en un momento crucial para el equipo dirigido por Manuel Pellegrini, que enfrenta una serie de compromisos exigentes: los octavos de final de la Copa del Rey, varios duelos de LaLiga EA Sports y partidos de competencia europea, incluyendo la Europa League. La ausencia de Cucho pone presión adicional al técnico, que deberá potenciar otras alternativas ofensivas como Chimy Ávila, Bakambu y Pablo García, entre otros, para suplir la creatividad y potencia que el colombiano aporta al juego.

La lesión también preocupa a la afición colombiana y a la dirección técnica de la Selección Colombia, dado que Juan Camilo Hernández ha sido uno de los futbolistas más destacados del momento y figura clave de cara a la próxima temporada, incluyendo el Mundial de 2026, cuya lista preliminar se avecina y en la que el ‘Cucho’ aspiraba a tener un rol protagonista si mantiene su buen nivel físico y de rendimiento.

A nivel individual, Cucho ha sido fundamental para el Betis desde su llegada, consolidándose como uno de los referentes ofensivos del club y adaptándose bien al ritmo competitivo de LaLiga. Su estilo de juego, caracterizado por velocidad, fuerza y definición, lo ha convertido en un elemento difícil de reemplazar, tanto para el técnico como para sus compañeros.

Mientras tanto, el club verdiblanco y el cuerpo médico trabajan en su recuperación con la esperanza de que recupere su condición física completa antes de que termine el mes de enero, permitiendo así que vuelva a integrarse al equipo de cara a una segunda mitad de temporada llena de retos y compromisos importantes.