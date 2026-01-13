Carlos Antonio Vélez tuvo que ‘recoger cable’ tras sus polémicas declaraciones sobre Lamine Yamal y un posible dopaje

La final de la Supercopa de España 2026 entre FC Barcelona y Real Madrid no solo dejó fútbol vibrante, también generó una controversia mediática global a raíz de las declaraciones del periodista colombiano Carlos Antonio Vélez, quien participó en la transmisión del partido para Win Sports. Su comentario sobre el joven talento del Barcelona, Lamine Yamal, encendió las redes sociales y provocó reacciones tanto en Colombia como en Europa.

Todo ocurrió cuando Vélez, al observar un vendaje en la mano de Yamal, comenzó a especular sobre su función en plena transmisión. En lugar de referirse a una lesión, una cábala o una simple protección, aseguró que el vendaje podría estar relacionado con la aplicación de hormonas de crecimiento, insinuando que el jugador podría estar recibiendo un tratamiento para mejorar su rendimiento físico. “Le tienen que forrar la mano poniendo ahí la medicina que se necesita poner: la hormona del crecimiento. En FIFA hay una investigación al respecto”, afirmó Vélez, y agregó que ese vendaje no era por lesión sino por “medicina”, lo que muchos interpretaron como una acusación de dopaje.

Las palabras del periodista no pasaron desapercibidas. En cuestión de minutos, fragmentos de su comentario se volvieron virales y generaron un torrente de críticas en redes sociales. Aficionados del Barcelona y seguidores del fútbol a nivel internacional calificaron sus dichos como irresponsables, infundados y carentes de sustento científico o probatorio. En España incluso se reportó que algunos fans pedían a la dirigencia del club, incluido el presidente Joan Laporta, que emprendieran acciones legales, por lo que consideraron una acusación grave hacia un jugador menor de edad.

Además, la polémica ha generado debates sobre los límites del análisis deportivo en medios de comunicación, especialmente cuando se trata de insinuaciones sin pruebas contra atletas. Comentarios en plataformas sociales criticaron tanto al periodista como a Win Sports por permitir que ese tipo de afirmaciones se hicieran en directo, lo que ha puesto al canal y a Vélez en el centro de un debate mediático mucho más amplio que el resultado de un clásico español.

Carlos Antonio Vélez tuvo que ‘recoger cable’ tras sus polémicas palabras sobre Lamine Yamal

Tras la tremenda polémica que se montó alrededor de su imagen y los comentarios realizados, el periodista Carlos Antonio Vélez no esperó mucho para salir a excusarse por lo dicho ante el público: “Admito que fue desafortunada la referencia que hice sobre el vendaje en las manos de algunos futbolistas en la transmisión del juego de la Supercopa”.

Esta era una de las cosas que más esperaban los seguidores del Barcelona y del joven delantero Lamine Yamal, después de las palabras que cayeron bastante mal por parte del colombiano. Eso sí, después de ‘recoger cable’, el mismo comunicador se mantuvo en algunas de sus otras afirmaciones polémicas sobre el presidente del club ‘Culé’, pero que no tuvieron la misma trascendencia que las que lo llevaron a retractarse.