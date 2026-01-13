América de Cali ya hizo oficial la llegada de su nuevo ‘mago’ y los hinchas se ilusionaron con este fichaje bomba

América de Cali ha confirmado de manera oficial uno de los fichajes más esperados de este mercado de transferencias: Yeison Guzmán, mediocampista ofensivo colombiano de 27 años, se une al plantel escarlata para la temporada 2026. El anuncio fue realizado este lunes a través de las cuentas oficiales del club, tras varios días de especulación sobre su llegada.

El volante antioqueño llega procedente del Fortaleza Esporte Clube de Brasil, donde tuvo un paso discreto en el último semestre, disputando apenas cinco partidos sin goles ni asistencias. Guzmán aterriza en Cali en calidad de préstamo por un año con opción de compra, una fórmula recurrente en el mercado actual que permite al club evaluar su rendimiento antes de concretar una compra definitiva.

La llegada del jugador fue anticipada por una campaña de expectativa en las redes sociales del América de Cali, donde se mostraba una varita con el mensaje “la varita ya eligió a su dueño”, lo que presagiaba la confirmación de un talento creativo para reforzar el mediocampo rojo. Minutos después, la publicación con la imagen de Guzmán oficializó lo que muchos aficionados esperaban.

Guzmán no es un nombre desconocido en el fútbol colombiano. Tras formarse en Envigado, consolidarse en Deportes Tolima (donde mostró una versión muy destacada con participaciones y goles) y tener un paso por Atlético Nacional, el mediocampista ha vivido altibajos en su carrera. También tuvo una experiencia en el fútbol ruso con el Torpedo de Moscú, donde registró cifras más llamativas, antes de su traslado a Brasil.

Para América de Cali, el fichaje representa una apuesta por la creatividad y la conducción de juego. El cuerpo técnico, encabezado por David González, ha insistido en la necesidad de reforzar la zona de creación tras varias salidas y la reestructuración del plantel para 2026. La llegada de Guzmán se integra a un grupo de refuerzos que busca devolver al club a la pelea por títulos nacionales y también competir en torneos internacionales como la Copa Sudamericana.

Este movimiento también marca el sexto refuerzo oficial del América para esta temporada, sumándose a nombres como Dany Rosero, Darwin Machís, Carlos Sierra, Jean Fernandes y Marlon Torres, quienes han sido presentados en días recientes para fortalecer diferentes zonas del campo.

Ahora, la expectativa se centra en cómo Guzmán se adaptará al estilo de juego escarlata y si podrá recuperar la chispa que lo destacó en sus mejores años en el fútbol colombiano. La afición espera que el mediocampista se convierta en un eje creativo determinante y aporte desequilibrio en el ataque del América de Cali a lo largo de esta temporada.