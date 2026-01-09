Hijo de Falcao dejó fríos a hinchas de Santa Fe al mostrar su pasión por Millonarios

Millonarios ya le va a dar inicio a su pretemporada con sus partidos amistosos con mayor renombre en Argentina, River Plate y Boca Juniors; ‘cotejos’ que ya cuentan con Radamel Falcao García en concentración, delantero que dejó a su familia en Colombia para que se vayan acomodando para un nuevo ciclo viviendo en la capital. Justamente su pequeño hijo, Jedidiah, le dejó tremendo video a la hinchada ‘embajadora’, demostrando su pasión por el equipo y descartando su gusto por el rival de patio, Santa Fe.

El 20 de junio de 2024, Falcao, quien pasase por clubes de renombre como el Atlético de Madrid, Chelsea, Mónaco y Porto, cumplió su sueño de vestir la casaca del ‘Ballet azul’, equipo con el que disputó 16 partidos, sumando 817 minutos y marcando en cinco ocasiones; aunque eso sí, no sumó títulos, por lo que es una deuda pendiente que espera saldar.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢🤳>>> Falcao recibió la bendición de ‘La Cucha Mechiz’, tras su regreso a Millonarios; “Solo millos loca”

Falcao en Millonarios Foto tomada de la cuenta de X: @MillosFCoficial (12/12/2025)

En procura de que todo se dé y siguiendo con el anhelo de ver a su esposo coronarse campeón con el equipo de sus amores, Lorelei Tarón volvió a armarse de paciencia y mostró en una publicación los preparativos que está haciendo para volver a la capital colombiana, post acompañado de las palabras: “Estoy pensando seriamente en abrirme una empresa de mudanzas. Vamos allá Bogotá, vamos allá Millos; te súper hemos extrañado.”

Pero esta no fue la única publicación que emocionó a la hinchada ‘albiazul’, ya que la argentina realizó una historia en la que Jedidiah dejó en claro que es fiel seguidor del equipo de su ‘papi’, a pesar que en la primera presentación había mostrado un gusto por la camiseta de Santa Fe. “Les voy a contar una cosa muy seria: no soy de Santa Fe, soy de ‘Millos’”, expresó emocionado el niño.

La incorporación de ‘Rada’ refuerza el trabajo que vienen realizando las directivas junto al entrenador Hernán Torres, quienes han sumado varios futbolistas con el objetivo de fortalecer el plantel. Entre ellos se destacan: Carlos Darwin Quintero, Mateo García, Sebastián Valencia y Julián Angulo, a los que recientemente se añadió un mediocampista de gran reconocimiento en el fútbol latinoamericano: Rodrigo Ureña.

Justamente el chileno, con pasado en América y Deportes, envió un mensaje a la afición: “Puedo desempeñarme como volante de contención, de corte o por la banda derecha; esa versatilidad es una de mis virtudes. Estoy muy feliz de llegar a este club y daré todo lo que tengo profesionalismo, trabajo, sacrificio y, por supuesto, mucha garra a la hora de jugar”, expresó Ureña.