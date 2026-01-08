Niño de la ‘Baby Futbol’ en Medellín, cerró el estadio con golazo de rabona

Año tras año la ciudad de Medellín es epicentro de uno de los festivales deportivos infantiles más conocidos en Colombia, el ‘Babyfútbol’, torneo que ya completa 41 ediciones y en el que recientemente uno de sus ‘cracks’ marcó un gol de rabona, al estilo del mismísimo Ángel Di Maria.

Son 48 los equipos de la rama masculina que están jugándose las medallas desde el pasado 3 de enero hasta el próximo día 17; tiempo en el que no solo se están viendo partidos de selecciones locales, también internacionales, ya quien para el torneo fueron invitados otros oncenos como el de Panamá, Venezuela, Estados Unidos, Canadá y México.

Por este campeonato han pasado jugadores que hoy son leyendas en tierras cafeteras, tales como James David Rodríguez Rubio y Juan Fernando Quintero Paniagua; lo que lo hace una fuente primaria para cazadores de talentos que buscan allí a las nuevas promesas del balompié criollo.

Justamente, a uno de los que más le están poniendo el ojo es a Joel García, delantero del equipo Ruitoque FC y portador de la casaca #9, quien en el partido frente a Cisneros, marcó un gol que está siendo considerado como uno de los más ‘bonitos’ del campeonato, ya que venció al golero con una rabona, jugada con una alta técnica que pocos jugadores se atreven a realizar; y más a tan corta edad.

“Ese gol no es normal para niños de su edad, síganlo apoyando y en 10 años van a estar repitiendo este gol en los noticieros por algo grande qué ya ha logrado”, “Esos son los distintos”, “El próximo ‘Gio’ Moreno”, “Mucho grosero”, “Una máquina ese pelado”, y “Ya pide selección”, fueron algunas de las reacciones.