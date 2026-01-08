Falcao recibió la bendición de ‘La Cucha Mechiz’, tras su regreso a Millonarios; “Solo millos loca”

Tras un 2025 para el olvido, son títulos y siquiera sin finales, Millonarios volvió a contentar a su hinchada con ‘El último baile’ de Radamel Falcao García, delantero histórico de la Selección Colombia que volverá a vestirse de azul tras los rumores que lo ponían en la Liga Argentina o la MLS de los Estados Unidos. Ante esta noticia, una de las hinchas más conocidas del ‘embajador’, la ‘Cucha Mechiz’, tuvo una jocosa reacción que se viralizó en las redes.

El 20 de junio de 2024, Falcao, quien pasase por clubes de renombre como el Atlético de Madrid, Chelsea, Mónaco y Porto, cumplió su sueño de vestir la casaca del ‘Ballet azul’, equipo con el que disputó 16 partidos, sumando 817 minutos y marcando en cinco ocasiones; aunque eso sí, no sumó títulos, por lo que es una deuda pendiente que espera saldar.

Para parte de la hinchada, esto podrá concretarse con el gran reto que tienen el próximo mes de marzo en el Atanasio Girardot de Medellín, escenario deportivo en el que enfrentarán a Atlético Nacional por único partido para la clasificación a la fase de grupos de la CONMEBOL Sudamericana.

Esta noticia tiene más que dichosos a muchos seguidores del embajador, dentro de ellas ‘La Cucha Mechiz’, reconocida por su icónica frase, “Solo Millos Loca”, la cual usaron los mismos jugadores que se llevaron la estrella frente a los ‘verdes’ en el 2023; mujer que nuevamente se hizo viral, con un clip con más de 290.000 reproducciones en Tiktok, en el que está saltando en una sola pierna por el retorno del goleador.

La llegada de ‘Rada se suma a los esfuerzos de las directivas junto al técnico Hernán Torres, se han traído a varios jugadores para potenciar la plantilla, dentro de ellos: Carlos Darwin Quintero, Mateo García, Sebastián Valencia y Julián Angulo; a quienes se les sumó recientemente un volante de renombre en Latinoamérica, como lo es Rodrigo Ureña.

Precisamente el chileno, que pasó por América y Deportes, le regaló las siguientes palabras a los hinchas: “Puedo jugar de volante 5, de corte o por la derecha; mi polifuncionalidad me ayuda en ese sentido. Estoy muy contento de estar acá y voy a tratar de entregar lo máximo que tengo, mi profesionalismo, mi trabajo, mi esfuerzo y obviamente mi garra al momento de jugar”, afirmó Ureña.

“Me llamó mucho la atención el proyecto deportivo, sabía que hay grandes jugadores y un gran plantel; además que en el cuerpo técnico ya conocía de mí. Gracias a Dios se dio la posibilidad y espero hacerlo de la mejor forma, con mi empuje, mi entrega y mi manera de jugar; espero hacer las cosas de la mejor forma y estar a la altura de esta institución”, añadió.

