Alberto Gamero celebró el regreso de Falcao a Millonarios, el equipo de sus amores: “es un jugador ídolo”

Lo que los hinchas azules esperaban desde hace meses ya es una realidad: Radamel “El Tigre” Falcao García regresará a Millonarios para disputar la Liga BetPlay 2026-I y la Copa Sudamericana con el equipo de sus amores, en lo que se perfila como su “último baile” en el fútbol profesional. La operación, celebrada en tiempo récord por la dirigencia y la afición, fue oficializada este miércoles por el club bogotano a través de sus redes sociales con un emotivo video bajo el lema.

La noticia causó impacto no solo en Colombia, sino en medios deportivos internacionales, que calificaron el retorno del samario como uno de los movimientos más llamativos del mercado veraniego sudamericano. Algunos medios incluso describieron la llegada de Falcao como “un regreso soñado” para la afición millonaria, que verá de nuevo al goleador histórico vestir la camiseta azul luego de seis meses de inactividad.

“Me parece que es jugador ídolo. No solo en el fútbol colombiano, sino a nivel mundial. Esos jugadores engrandecen la Liga. Tenemos jugadores que vienen de jugar en grandes clubes y vienen a fortalecernos en la Liga. Para él es bueno; lo debe ser también para la hinchada de Millonarios y para el fútbol colombiano... que logre su objetivo. Bienvenido”, agregó.

Falcao ya había tenido dos etapas previas con Millonarios: la primera en la segunda mitad de 2024 y la segunda en el primer semestre de 2025. En total, el goleador disputó 29 partidos y anotó 11 goles con el club, sumando presencia y experiencia en cada campeonato nacional en el que participó. En su primera etapa firmó 5 goles en 16 apariciones, destacándose además por alcanzar un récord personal al convertirse en el primer futbolista colombiano en superar los 350 tantos en su carrera profesional.

Aunque muchos esperan que su retorno signifique una inyección de calidad en el ataque azul, no todo será inmediato. Falcao arrastra una sanción impuesta por la Dimayor luego de unas declaraciones durante la eliminación del equipo en los cuadrangulares semifinales de 2025, lo que le impedirá debutar en las primeras fechas de la temporada.

La trayectoria conjunta entre Falcao y Millonarios no ha estado exenta de obstáculos. En 2024 y 2025, el equipo bogotano estuvo cerca de pelear por títulos, pero no concretó su paso a las finales del fútbol colombiano, dejando a la hinchada con la sensación de que aún queda por cumplir un sueño colectivo: levantar un título nacional o internacional con el ‘Tigre’ como estandarte.

Millonarios se prepara para competir en la Copa Sudamericana 2026, un certamen que exige rendimiento sostenido y plantea enfrentamientos de alto nivel contra clubes de todo el continente. La ilusión de la afición es que la experiencia y liderazgo de Falcao puedan marcar la diferencia en estas competiciones y cerrar con broche de oro la carrera del delantero.

Con su fichaje ya oficial, los seguidores esperan ver pronto al ídolo azul salir al césped del Estadio El Campín, reencontrarse con la hinchada y pelear por dejar una última huella imborrable en la historia del fútbol colombiano.