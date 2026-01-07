Falcao vuelve con una cuenta pendiente: la sanción que lo dejaría fuera de la cancha en su regreso a Millonarios

Radamel Falcao García volvió a Millonarios rodeado de expectativa, ilusión y un fuerte respaldo de la hinchada. Sin embargo, su regreso al fútbol colombiano no está exento de cuentas pendientes. Antes de volver a vestir la camiseta del club embajador, el delantero deberá afrontar una sanción disciplinaria que quedó en pausa tras su salida del equipo y que ahora vuelve a tomar protagonismo.

La polémica se remonta al último partido de Millonarios frente a Santa Fe, correspondiente a la fecha final de los cuadrangulares del Apertura 2025. Tras ese encuentro, Falcao estalló contra el arbitraje y, especialmente, contra el uso del VAR en el fútbol colombiano. “Siempre, durante todo el torneo, así me den 50 mil fechas y no vuelva a jugar nunca en Colombia, siempre ante la duda era en contra nuestra. Cuando había que revisar, no revisaban. Que se jodan los del VAR”, dijo el atacante, en unas declaraciones que rápidamente generaron revuelo.

Las palabras no pasaron desapercibidas. El Comité Disciplinario de la Dimayor actuó y sancionó a Falcao con cuatro fechas de suspensión y una multa económica cercana a los 21 millones de pesos. Aunque posteriormente el jugador salió de Millonarios y se tomó un tiempo alejado del fútbol para compartir con su familia, la sanción deportiva nunca fue cumplida y, según el reglamento, tampoco ha prescrito, ya que este proceso solo se extingue después de dos años.

En cuanto a la multa, esta sí fue cancelada dentro de los plazos establecidos, pero el castigo deportivo sigue vigente. Los tiempos para una eventual apelación ya expiraron, pues este tipo de recursos deben presentarse pocos días después de notificada la sanción, algo que Millonarios no realizó en su momento.

¿Qué pasará con la sanción de Falcao en Millonarios?

No obstante, el reglamento deja una puerta entreabierta. El Código Disciplinario de la Federación Colombiana de Fútbol establece que, cuando una sanción no supera los seis partidos, el Comité puede evaluar una suspensión parcial, siempre que las circunstancias lo permitan. Aun así, el mismo artículo es claro en que al menos la mitad de la sanción debe cumplirse de manera obligatoria.

En ese escenario, Falcao deberá pagar como mínimo dos fechas de suspensión con Millonarios. En el mejor de los casos, el castigo podría reducirse a tres o cuatro partidos, pero quedaría condicionado a no reincidir en una falta similar durante un periodo que puede ir de seis meses hasta dos años. Así, el regreso del ‘Tigre’ al fútbol colombiano comienza con goles en el horizonte, pero también con una sanción pendiente que marcará sus primeros pasos en esta nueva etapa.