Preocupación en España: Lamine Yamal debió salir del entrenamiento con el Barcelona por molestias

Este jueves 1 de enero de 2026, el FC Barcelona retomó sus entrenamientos en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, preparando el derbi catalán ante el RCD Espanyol, programado para el próximo sábado. Sin embargo, una de las ausencias más destacadas fue la del joven extremo Lamine Yamal, quien no participó en la sesión grupal y abandonó las instalaciones sin entrenar con el equipo.

Según los reportes, Yamal llegó a las instalaciones con el resto de sus compañeros, pero se retiró poco después sin integrarse a la práctica dirigida por Hansi Flick, lo que ha generado inquietud entre los aficionados y medios especializados. Aunque el club aún no ha emitido un comunicado oficial explicando los motivos, fuentes cercanas al club aseguran que no se trata de una lesión grave ni de un suceso alarmante, sino de una situación que será monitoreada de cerca de cara al derbi.

La ausencia de Yamal se da en un momento en que su estado físico ha sido objeto de atención durante buena parte de la temporada 2025-26. El extremo de 18 años ha lidiado previamente con molestias en el pubis (pubalgia), dolencia recurrente que lo ha mantenido al margen de entrenamientos y encuentros en varias ocasiones anteriores, y que fue motivo de baja estimada de 2-3 semanas el pasado octubre cuando volvió a resentirse tras un partido.

Este tipo de molestias han sido tratadas con sumo cuidado por el cuerpo médico del club y el técnico Flick, que han intentado equilibrar la presencia de Yamal en el campo con la necesidad de cuidarlo para evitar recaídas. Hasta ahora, sus problemas físicos no han sido considerados de carácter grave, pero sí suficientes para justificar descansos y ausencias puntuales en entrenamientos y partidos.

De cara al próximo derbi ante el Espanyol, la situación de Yamal queda en duda, aunque su participación no se considera descartada según las mismas fuentes. El club seguirá evaluando su condición en los próximos días y probablemente ofrezca un parte médico o declaraciones de Flick sobre su disponibilidad antes del encuentro.