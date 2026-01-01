Medellín se despidió de uno de sus hombres más importantes en el año y este ya fue anunciado por un múltiple campeón de Libertadores

La etapa de Washington Aguerre en el Deportivo Independiente Medellín llegó a su fin. El arquero uruguayo no continuará en el conjunto antioqueño y regresará una vez más a Peñarol, club dueño de sus derechos deportivos, cerrando así un ciclo breve pero significativo en el fútbol colombiano. La noticia marca un nuevo movimiento en la carrera del guardameta y obliga al DIM a replantear su panorama bajo los tres palos de cara a la nueva temporada.

Aguerre había llegado al Medellín como una apuesta de experiencia y carácter, con el objetivo de aportar seguridad en una posición clave. Su paso por el club estuvo marcado por la competencia interna y por momentos de protagonismo en los que respondió cuando fue requerido, mostrando reflejos, liderazgo y una personalidad fuerte, rasgos que siempre lo han caracterizado. Sin embargo, distintas circunstancias deportivas y contractuales terminaron inclinando la balanza hacia su salida.

Desde el entorno del DIM, la decisión se enmarca dentro de una reestructuración del plantel, en la que el cuerpo técnico y la dirigencia buscan ajustar piezas pensando en los objetivos del próximo semestre. La situación contractual del arquero, sumada a la necesidad de optimizar recursos y definir un proyecto claro en el arco, fue determinante para que no se prolongara su estadía en Medellín. Así, el club paisa cierra un capítulo y se enfoca en definir quién asumirá el rol principal en esa posición.

Para Aguerre, el retorno a Peñarol no es una novedad, sino más bien un regreso a casa. El arquero ha tenido varias etapas en el club carbonero y conoce a la perfección la exigencia que implica defender uno de los arcos más pesados del fútbol sudamericano. Su vuelta se da en un contexto en el que Peñarol busca fortalecer la competencia interna y contar con alternativas de jerarquía, tanto para el torneo local como para los desafíos internacionales.

La relación entre Aguerre y Peñarol ha sido de idas y vueltas, pero siempre marcada por la confianza del club en sus condiciones. Su experiencia en el exterior, incluido su paso por el fútbol colombiano, le permite regresar con mayor madurez y bagaje competitivo, elementos que pueden ser valiosos para el equipo uruguayo.

Mientras tanto, en Medellín queda la sensación de una etapa que no logró consolidarse del todo, pero que aportó profesionalismo y compromiso. La salida de Washington Aguerre abre un nuevo escenario para el DIM, que deberá tomar decisiones rápidas y acertadas para sostener la solidez defensiva. Para el arquero, en cambio, se trata de una nueva oportunidad de reafirmarse en Peñarol y seguir escribiendo su historia en un club que ya conoce y donde, una vez más, intentará dejar huella.