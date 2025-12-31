Millonarios estaría cerca de cerrar a un delantero argentino para hacerle competencia a Leonardo Castro

Millonarios FC se mueve con decisión en el mercado de fichajes y uno de los nombres que ha tomado mayor fuerza en las últimas semanas es el del delantero argentino Rodrigo Contreras. La posible llegada del atacante responde a una necesidad clara del club bogotano: reforzar el frente de ataque con un goleador experimentado que pueda asumir protagonismo inmediato en la Liga BetPlay y en los retos internacionales que se avecinan.

El conjunto embajador, que prepara la temporada 2026 con la intención de volver a pelear títulos, ha priorizado la búsqueda de un centrodelantero de recorrido, capaz de competir en un entorno exigente como El Campín y de responder en partidos de alta presión. En ese contexto aparece Contreras, un “9” de área, con presencia física, buen juego aéreo y una trayectoria extensa en el fútbol sudamericano.

Rodrigo Contreras, de 30 años, pertenece a Deportes Antofagasta, aunque viene de jugar la última temporada con la Universidad de Chile, donde tuvo continuidad y dejó números aceptables. Su paso por el fútbol chileno, sumado a su experiencia previa en Argentina y México, lo posiciona como un atacante curtido, acostumbrado a ligas competitivas y a contextos donde el gol es una obligación constante.

Desde Millonarios ven en Contreras una oportunidad de mercado interesante. Su situación contractual permitiría negociar un préstamo con opción de compra, una fórmula que el club ha utilizado con frecuencia para evaluar rendimientos sin comprometer de inmediato grandes sumas. Además, el cuerpo técnico considera que su perfil se adapta a la idea de juego del equipo: un delantero que pueda fijar centrales, descargar para los volantes ofensivos y ser determinante dentro del área.

La posible llegada del argentino también se entiende desde el momento que atraviesa la plantilla. Millonarios ha sufrido irregularidad en la definición y busca un delantero que aporte jerarquía y competencia interna, ya sea como titular o como alternativa fuerte en la rotación. Contreras no llegaría como una apuesta a futuro, sino como un jugador listo para asumir responsabilidades desde el primer día.

Las negociaciones, según versiones cercanas al club, avanzan de forma positiva. Aunque aún no hay anuncio oficial, en Millonarios existe optimismo respecto a cerrar el acuerdo en los próximos días, siempre que se ajusten los términos económicos y contractuales.

Para la hinchada azul, el nombre de Rodrigo Contreras genera expectativa y debate. Su experiencia contrasta con otras apuestas recientes del club, pero también representa una señal clara: Millonarios quiere un delantero probado para volver a ser protagonista. Si el fichaje se concreta, el argentino tendrá el desafío de responder con goles y convertirse en la referencia ofensiva que el Embajador lleva tiempo buscando.