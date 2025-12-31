Jhon Arias rompió el silencio sobre los rumores que señalan su salida de Wolverhampton

Este martes 30 de diciembre, Jhon Arias disputó su último partido del año con Wolverhampton. Fue en condición de visitante contra Manchester United y lograron rescatar un sufrido punto.

El colombiano, después del partido, dejó claro que es un punto muy valioso pensando en la segunda parte de la temporada, pero también le hizo frente a los rumores que señalan una posible salida del equipo con rumbo a Brasil.

¿Qué dijo Jhon Arias tras el empate de Manchester United vs Wolves?

En primer lugar, el colombiano destacó a los compañeros que lo rodean y aseguró que es un buen grupo, aunque no han podido estar a la altura del máximo nivel que exige la Premier League, pero confía en que podrán darle la vuelta a la situación en la segunda parte de la temporada, a partir de 2026, y considera que el empate contra Manchester United en el mítico Old Trafford es una buena manera de finalizar este complicado año:

“No es un secreto que hemos tenido una primera parte de la temporada por debajo de las expectativas del equipo y de la liga, no hemos estado a la altura. Tenemos un muy buen grupo y esperamos que en 2026 tengamos una mejor cara y en los que vengan los resultados. El resultado ante Manchester United nos ayuda mucho y esperamos mejorar de cara al próximo año”.

¿Qué dijo Jhon Arias sobre los rumores de su regreso al fútbol de Brasil?

Jhon Arias fue muy enfático al señalar que en este momento está absolutamente concentrado en Wolverhampton y buscará dejar su ‘granito de arena’ para evitar que el equipo descienda a la segunda división.

Aun así, se sintió elogiado al saber que ha despertado el interés de algunos equipos desde el fútbol brasileño, pues aunque sabe que dejó un gran legado en dicho país durante su paso por Fluminense, también es consciente que ha hecho las cosas bien para que sigan interesados en él:

“Son normales los rumores, significa que he dejado buena impresión. La Premier es la mejor liga del mundo y sabía de la exigencia que tiene. En Brasil hay mucho cariño por Fluminense, es mi casa y el que me abrió las puertas, pero estoy en Wolverhampton y es un equipo que me necesita en este momento y quiero dejar buenas actuaciones”.