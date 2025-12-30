“Se mete 200 millones mensuales y sufre por el mínimo”, Iván Mejía se despachó contra famoso periodista por el nuevo salario mínimo

Una de las polémicas más grandes de Colombia se dio en la noche del pasado lunes 29 de diciembre, cuando el presidente Gustavo Petro anunció el incremento del salario mínimo legal vigente, que pasó a redondearse en 2 millones de pesos, contando el subsidio de transporte y desatando una profunda pelea entre los mismos colombianos por esta decisión y las posibles consecuencias, que han sido resaltadas por muchas figuras públicas.

Una de ellas fue el reconocido periodista Julio Sánchez Cristo, quien dejó saber su descontento en sus redes sociales: "Difícil encontrar algún gremio que apoye o esté de acuerdo con el 23% de incremento. Países desarrollados lo han hecho con efectos colaterales distintos. Vecinos populistas lo han intentado, con resultados diversos. Colombia lo viene haciendo estos 4 años y suma ya un incremento de 60%. Hasta ahora inflación y desempleo sostenidos, pero los expertos advierten que esta vez habrá un efecto boomerang inminente“.

Ante esto, el famoso periodista deportivo, ya retirado de medios, Iván Mejía Álvarez, le respondió de forma certera dejándolo en evidencia y sentenciando una vez más a una persona que defiende una corriente política opuesta a la suya, cosa que le ha traído decenas de seguidores, pero también muchos críticos gracias a sus comentarios en su cuenta de X.

“Cortesano de palacio. Meretriz del establecimiento. Julito se mete 200 millones mensuales y sufre por el mínimo y la pensión del pueblo”, fueron las palabras que le dedicó Iván Mejía al periodista en medio de la densa situación en la opinión pública del país pro el nuevo salario mínimo.

Carlos Antonio Vélez confirmó el fin de importante medio de comunicación deportivo: “Fui muy feliz en ese lugar”

Una de las noticias más sorprendentes del día fue confirmada por el reconocido periodista deportivo Carlos Antonio Vélez, quien, aprovechando su espacio en redes sociales con su gran cantidad de seguidores, confirmó el fin de la era de ‘Antena 2′, uno de los espacios de deportes más grandes y reconocidos entre los colombianos, después de más de 35 años en funcionamiento.

Con profunda tristeza el mismo periodista informó que dado el avance de la tecnología y la notable decadencia que ha tenido la radio en Colombia, este espacio debió cerrar sus puertas y tendrá unas pocas horas de vida hasta la media noche de este 30 de diciembre, cuando se le ponga punto final en medio de una notoria nostalgia por todos aquellos que han conformado la primera emisora deportiva de Colombia.

Con este mensaje, Vélez comunicó la triste despedida de este espacio:

“Hace 13.361 días q el micrófono de la primera radio deportiva del país se me abrió… Antena 2, el ambicioso proyecto de una leyenda de la Radiodifusión Colombiana, Don Jairo Tobon de la Roche, empezaba a tener cuerpo, vida, alma y corazón. Muchos eventos pasaron por sus ondas AM con el mejor talento de la época… hoy, producto del inexorable avance de la tecnología y la modernidad de las comunicaciones la vieja AM, además de la situación q viven los medios en el país, dejará de sonar. A media noche Antena 2 se apagará y solo quedará su imborrable huella con tantas emociones y sonidos instalados en el recuerdo. Fui muy feliz en ese lugar del mundo. Desde el 13 de Enero nuestro buque insignia de aquella programación, Planeta Fútbol y su estelar, Palabras Mayores, estarán a las seis de la mañana, como en el último tiempo, en @WinSportsTV y ahora en la App del Canal RCN y la de RCN Radio... la vida continúa!“.