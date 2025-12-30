Deportivo Cali anunció la llegada de Emanuel Reynoso: será el acompañante de Dinenno en el ataque

El delantero y mediocampista argentino Emanuel “Bebelo” Reynoso fue oficializado como nuevo refuerzo del Deportivo Cali para la temporada 2026, en una de las noticias más llamativas del mercado de pases en el fútbol colombiano. El talentoso jugador llega, según múltiples reportes, en calidad de préstamo por un año desde Talleres de Córdoba sin cargo ni opción de compra, con la misión de fortalecer la zona creativa del equipo dirigido por Alberto Gamero.

Reynoso, de 30 años (nacido el 16 de noviembre de 1995) en Córdoba, Argentina, ha tenido una carrera extensa y variada que combina experiencia internacional con partidos en ligas competitivas como la MLS, Liga MX y el fútbol argentino. A lo largo de su trayectoria profesional acumula más de 250 partidos disputados y más de 40 goles marcados entre todas sus etapas.

Su mejor momento en cuanto a producción ofensiva llegó durante su paso por Minnesota United en la MLS (2020–2024), donde se consolidó como uno de los mediocampistas creativos más peligrosos de la liga. En ese club disputó más de 90 partidos de temporada regular, anotando 22 goles y aportando 33 asistencias, además de sumar actuaciones clave en los playoffs, donde marcó presencia con múltiples asistencias históricas.

Además de su estadística en Estados Unidos, Reynoso pasó por clubes como Boca Juniors, donde jugó más de 45 encuentros, y tuvo un breve paso por Tijuana de México antes de volver a Talleres en 2025. En su segunda etapa en Córdoba no logró consolidar números altos de producción con solo 1 gol y 1 asistencia en 26 partidos, pero su calidad técnica sigue siendo incuestionable.

Reynoso se caracteriza por su creatividad, visión de juego y capacidad para generar oportunidades. Es un mediocampista ofensivo capaz de manejar el ritmo del partido, conectar pases clave y servir como enlace entre el mediocampo y los delanteros. Su promedio de pases clave por partido ha sido destacado en varias temporadas, lo que refleja su habilidad para abrir defensas rivales.

Además, su experiencia internacional y su recorrido por diferentes sistemas tácticos serán valiosos para un Deportivo Cali que busca reforzar su identidad ofensiva. Puede jugar como volante ofensivo clásico (“10”), enganche de segunda línea, o incluso como mediocampista creativo desde zonas más profundas, aportando versatilidad a la estructura táctica.

Aunque su carrera ha tenido altibajos, Reynoso conserva una calidad técnica sobresaliente, y en un contexto como el del fútbol colombiano, podría ser una pieza fundamental para que el Deportivo Cali compita tanto en la liga local como en torneos internacionales en 2026.