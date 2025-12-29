Duván Vergara se vino de Argentina a Cali para meterse 9 horas en un quirófano; ¿Qué le pasó?

Duván Vergara es uno de los extremos más talentosos que ha parido el Fútbol Profesional Colombiano, hombre que hoy viste los colores de Racing Club que ha dado de qué hablar en los últimos días por algo que va más allá de lo futbolístico, una intervención que lo llevó a estar sedado durante nueve horas por un fin estético.

Son pocos los clubes que han tenido el privilegio de tener en su nómina a este talentoso jugador de 29 años: Envigado, Rosario Central, América de Cali, Monterrey, Santos Laguna y ‘La Academía’; equipos en los que no solo ha brillado por su talento con ‘la pecosa’, también por sus looks, peinados y tatuajes.

Duván Vergara Foto tomada de la cuenta de X: @RacingClub (24/11/2025)

En medio de sus vacaciones decembrinas, Vergara decidió volver a Colombia para seguir sumándole tinta a su cuerpo, pero en esta ocasión lo hizo de una manera indolora y con los mejores profesionales en una clínica en la ciudad de Cali.

En su canal de YouTube, ‘Duvancho’ dio a conocer parte del proceso previo a la intervención, en la que estuvieron varios profesionales de la salud; mismos que conocieron algunos tatuajes que muchos de sus fans no conocian, dentro de ellos unos en la espalda en los que resaltan personajes como: Goku y El Chavo del Ocho.

Fueron más de nueve horas las que estuvo sedado este monteriano, que decidió llenar su abdomen y su pecho con tatuajes, en los que resalta la imagen de un león y el de una ruleta de casino en la que se le hace énfasis en los números 7 y 11; los cuales han sido importantes en su carrera.

"Los CRAKS como tú son buenos hasta para recuperarse. Tú has sido un ganador desde los inicios de tu gran carrera como futbolista“, ”Nuestro Arcángel criollo", “En Junior los cuidamos después de eso”, “Más goles y menos tatuajes”, y “Los talentosos no necesitan eso”, fueron algunas de las reacciones en redes.