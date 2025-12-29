Dimayor comunicó la dura sanción en contra de Independiente Medellín y Atlético Nacional: Les suspendieron todo el estadio

Una de las noticias más importantes de este lunes 29 de diciembre que confirmó la Dimayor tras semanas de espera fue la sanción impuesta al Deportivo Independiente Medellín y Atlético Nacional después de lo que fue el escandaloso cierre de la gran final en la Copa BetPlay, donde los hinchas de ambos clubes protagonizaron una batalla campal en medio del terreno de juego del Atanasio Girardot.

En primer lugar, la primera sanción que se dio a conocer fue la del elenco ‘Poderoso’, misma que consta de 6 fechas de copa la plaza completamente suspendida:

"Sancionar a El Equipo del Pueblo S.A. (“DIM”) con seis (6) fechas de suspensión total de la plaza y multa de tres millones novecientos catorce mil seiscientos veinticinco pesos ($3.914.625), por incurrir en la infracción descrita en los numerales 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 12 del artículo 84 del CDU de la FCF, en el partido disputado por la Final (vuelta) de la Copa BetPlay DIMAYOR 2025, entre El Equipo del Pueblo S.A. y el Club Atlético Nacional S.A.“.

Asimismo, para el ‘Verdolaga’, la sanción equivale a la mitad de fechas, pero también un dinero importante:

"Sancionar al Club Atlético Nacional S.A. (“Nacional”) con tres (3) fechas de suspensión total de plaza, así como imponer multa de tres millones novecientos catorce mil seiscientos veinticinco pesos ($3.914.625), por incurrir en las infracciones descritas en los numerales 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 12 del artículo 84 del CDU de la FCF; en el partido disputado por la Final (vuelta) de la Copa BetPlay Dimayor 2025, entre El Equipo del Pueblo S.A. y el Club Atlético Nacional S.A.“.

Como es sabido, cualquier club sancionado tendrá la oportunidad de apelar estas decisiones para poder reducir sus condenas en un porcentaje alto en caso de que esta prospere, dada la afectación económica que esto representa para los dos.