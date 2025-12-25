Fuerte señalamiento en el exterior a delantero colombiano pone en duda su lugar rumbo al Mundial 2026

En medio del receso de la mayoría de futbolistas y con la mirada puesta en el Mundial de 2026, varios jugadores de la Selección Colombia cerraron la temporada con sensaciones encontradas. Uno de los casos que más ha generado debate es el de Rafael Santos Borré, delantero barranquillero que fue duramente cuestionado en Brasil por su rendimiento durante el 2025 con el Internacional de Porto Alegre.

El análisis llegó desde el medio Globo Esporte, que catalogó al colombiano como “la mayor decepción” del año para el club gaúcho. Según el balance, Borré estaba llamado a ser la principal referencia ofensiva del equipo, pero no logró cumplir con las expectativas en materia de goles, un factor que terminó marcando la percepción de su temporada.

En cifras, el atacante disputó 48 partidos oficiales, en los que anotó ocho goles y aportó cuatro asistencias. Aunque fue titular en buena parte del año, su falta de efectividad frente al arco le hizo perder protagonismo en varios momentos, situación que generó inconformidad en la afición, que incluso llegó a abuchearlo en algunos encuentros.

Pese a las críticas, el medio brasileño también destacó aspectos positivos de su paso por el club. Resaltaron su compromiso colectivo, liderazgo dentro del grupo y su disposición para asumir responsabilidades en un año complicado, en el que Internacional estuvo cerca de caer en la zona de descenso del Brasileirao. Borré, además, ha manifestado su intención de continuar en el equipo y espera una decisión de la directiva al inicio de la próxima temporada.

El delantero mantiene como principal objetivo integrar la convocatoria de la Selección Colombia para el Mundial de 2026 y considera que una reivindicación deportiva con el Inter puede ser clave para volver a consolidarse.

Un panorama distinto vive el también colombiano Johan Carbonero, quien recibió elogios en Porto Alegre por su desempeño durante el 2025. Globo Esporte lo señaló como una de las grandes figuras del equipo, destacando su velocidad, regate y capacidad para desequilibrar en ataque. Carbonero fue fundamental en la obtención del campeonato estadual Gauchão y en la campaña que permitió al club asegurar su permanencia en la primera división.

En total, Carbonero disputó 38 partidos, marcó ocho goles y entregó dos asistencias, rendimiento que también le abrió espacio en las recientes convocatorias de la Selección Colombia, donde se perfila como una alternativa para el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo.

Así, mientras uno enfrenta cuestionamientos y la necesidad de recuperar su mejor versión, el otro cierra el año con reconocimiento y proyección, en un contexto en el que cada actuación empieza a pesar rumbo a la cita mundialista de 2026.