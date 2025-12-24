Marino Hinestroza subió polémica publicación y mete presión para poder fichar por Boca Juniors

En las últimas horas, Marino Hinestroza, extremo colombiano de 23 años que milita en Atlético Nacional, encendió las redes sociales y el mercado de pases con una publicación muy llamativa en su Instagram. El jugador compartió una historia que contenía corazones azul y amarillo, junto a un reloj de arena, lo que muchos interpretaron como una clara señal de que su llegada a Boca Juniors está prácticamente definida y solo falta el anuncio oficial.

El significado de esa publicación no pasó desapercibido para los hinchas xeneizes: los colores corresponden a los de Boca, y el reloj de arena parece simbolizar que “es cuestión de tiempo” antes de que se confirme el fichaje.

Según información de la prensa especializada y periodistas de mercado, las negociaciones entre Boca Juniors y Atlético Nacional están muy avanzadas y la transferencia estaría prácticamente cerrada. El periodista César Luis Merlo señaló que la operación se cerraría en alrededor de 5 millones de dólares y que Hinestroza firmaría un contrato por cuatro años con el club argentino.

Otros portales también detallan que la oferta inicial de Boca rondó los USD 4 millones más variables, pero que el club colombiano buscaba una cifra más alta, acercándose a los USD 8 millones, antes de llegar a un acuerdo intermedio entre las partes. Se espera que, tras los detalles finales, el anuncio oficial se haga en los próximos días, y que Hinestroza ya esté disponible para incorporarse a la pretemporada de Boca a partir del 2 de enero de 2026.

Boca Juniors incluyó a Hinestroza en su lista de prioridades de cara al mercado de pases 2026 ante la necesidad de reforzar una delantera que perdió fluidez en varios pasajes de la temporada. El colombiano se destacó durante 2025 con 54 partidos, siete goles y varias asistencias con Nacional, además de sumar experiencia internacional tras pasos por clubes como Palmeiras, Pachuca y Columbus Crew.

Marcelo Delgado, mano derecha de Juan Román Riquelme dentro de la secretaría técnica de Boca, confirmó que el jugador estaba en evaluación por su velocidad, habilidad y capacidad para desequilibrar por las bandas. La llegada de Hinestroza también se da en medio de competencia de otros clubes, como el Santos de Brasil, que habrían mostrado interés en el colombiano. Aun así, el club argentino parece tener la delantera en las negociaciones por ahora.

Si la transferencia cristaliza, Hinestroza no solo sería el primer refuerzo confirmado de Boca para 2026, sino también una apuesta joven y de proyección con potencial para sumar minutos tanto en la liga local como en la Copa Libertadores.