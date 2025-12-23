A jugador del Junior se le perdió la maleta en un vuelo: Estaba marcada con el escudo del equipo

Uno de los equipos del momento en nuestro país y que se ha convertido en la sensación de diciembre es el Junior de Barranquilla. Luego de ganar su título al Deportes Tolima la ciudad entera y la región caribe se encuentra de fiesta, en especia, sus jugadores, quienes salieron a vacaciones de inmediato y cogieron rumbos distintos alrededor del mundo con sus respectivas familias antes de retornar a la pretemporada con el cuadro tiburón.

Uno de ellos es Guillermo Paiva, quien aún no tiene asegurada la continuidad en el equipo costeño debido a la opción de compra que aún no se ha ejecutado, pero que estaría la disposición de parte de todos, a pesar de que esto se pueda dar en los próximos días. Eso sí, en su llegada a Barranquilla nuevamente, tras tener unas vacaciones en el exterior con algunos de sus compañeros y su esposa, tuvo un inconveniente bastante grande que generó fuerte molestia.

Y es que después de llegar, su esposa hizo una denuncia pública en contra de la aerolínea Avianca, ya que, en medio del traslado, una maleta se habría perdido, misma que tenía el escudo del Junior y que causó molestia en el jugador y su pareja sentimental, a tal punto de compartir el siguiente mensaje en su cuenta de Instagram: “Maleta perdida en la aerolínea Avianca. Justo en la maleta que tenía la insignia de Junior en frente, no es la primera vez que nos roban cosas de la maleta, pero esta vez ya no fueron cosas, sino la maleta completa”.

Por otro lado, compartió una foto donde se aprecia la maleta que se perdió, junto a las demás que llegaron en el vuelo en el que ellos se estaban transportando. Esto ha generado gran indignación en los hinchas y comentarios en redes sociales exigiéndole a esta importante empresa de transporte aéreo.

Junior salió afectado en la Copa Libertadores por culpa de título en el fútbol de Brasil

Junior de Barranquilla aseguró su presencia en la fase de grupos de la Copa Libertadores tras consagrarse campeón de la Liga BetPlay 2025-2, pero acaba de salir afectado de cara a la competición del próximo año debido al título que consiguió Corinthians en la Copa de Brasil.

Para nadie es un secreto que tanto los equipos brasileños como los equipos argentinos tienen mayores comodidades en los torneos internacionales, empezando por la cantidad de equipos que asisten.

Por ejemplo, para hacer una comparación, la Copa de Brasil otorga cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores, mientras que ganar la Copa Colombia solamente permite ir a la fase previa en la Copa Sudamericana.

El caso es que Corinthians hoy se consagró campeón de la Copa de Brasil tras vencer en la final a Vasco Da Gama 2-1 (con goles de Yuri Alberto y Memphis Depay) y terminó afectando al Junior de Barranquilla.

Resulta que el ‘Tiburón’, gracias a su posición en el ranking de CONMEBOL, se había ubicado en el segundo bombo de la competencia, hecho que le permitía evitar rivales de peso como Libertad de Paraguay, Estudiantes de la Plata, Lanús, Cruzeiro o Cerro Porteño, entre otros.

Pero con la llegada de Corinthians, el equipo brasileño accede al segundo bombo mientras que Junior de Barranquilla se trasladará al tercer bombo, donde también ya está Independiente Santa Fe.

Así quedaron los bombos de la Copa Libertadores

Bombo 1: Flamengo, Palmeiras, Boca, Peñarol, Nacional, Liga de Quito, Fluminense, Independiente del Valle

Bombo 2: Libertad, Estudiantes, Cerro Porteño, Lanús, Corinthians, Bolívar, Cruzeiro, Universitario

Bombo 3: Junior, Universidad Católica (Chile), Rosario Central, Santa Fe, Always Ready, Coquimbo Unido, Deportivo La Guaira, Cusco FC

Bombo 4: Universidad Central de Venezuela, Platense, Independiente Rivadavia, Mirassol, Clasificado fase previa 1,2,3 y 4