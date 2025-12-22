Jugador casi se descalabra celebrando un gol en la Copa Africana de Naciones: Intentó dar una voltereta y ahora es duda para lo que viene

Uno de los torneos que más escenas curiosas suele dar cada vez que se realiza es la Copa Africana de Naciones, donde más allá de estrellas mundiales, tradiciones inigualables de cada país y juegos bastante emotivos que suelen ser de una calidad alta, hay hechos en cada encuentro que suelen quedar en la memoria de más de uno.

Le puede interesar: Lamine Yamal ahora es ‘youtuber’ y en su debut sorprendió a los colombianos con un particular detalle

La última de ellas se dio en el juego entre Mali y Zambia, donde la visita logró igualar el encuentro a un gol con el tanto del delantero centro Patson Daka al minuto 92, desatando la locura entre sus hinchas y de los propios jugadores, que directamente corrieron en busca de su salvador para poder festejar con él esta anotación. A pesar de la euforia, hubo un segundo de preocupación por la salud del mismo en medio de su celebración que por poco termina en tragedia.

Y es que justo después de que el balón tocó la red tras una bella ‘palomita’, el jugador corrió hacia la banda, no sin antes intentar hacer una pirueta que no salió nada bien, pues al posar su mano de apoyo en el pasto, se resbaló y terminó cayendo de cabeza doblándose peligrosamente el cuello y teniendo una muy aparatosa caída, terminando tendido en el suelo y siendo cubierto de inmediato por sus compañeros, quienes no pararon el festejo y se le fueron encima a pesar del duro golpe.

Eso sí, después del juego y a pesar de que el delantero logró ponerse de pie con normalidad, terminar de celebrar y seguir jugando, la federación confirmó que se le deberán hacer estudios para descartar una lesión de cuello que lo hagan perderse alguno de los encuentros que restan de la competencia, cosa que sería lamentable para las intenciones de Zambia que espera poder contar con su goleador todo el campeonato.