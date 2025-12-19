María Fernanda Herazo aseguró que el presidente de la Federación Colombiana de Tenis estaría intentando intimidarla a través de entrevistas

María Fernanda Herazo y Mauricio Lederman - Fotos: Redes sociales de la tenista y página de la Federación Colombiana de Tenis tomadas el 19 de diciembre del 2025

Un fuerte escándalo alrededor del tenis colombiano estalló durante la mañana de este viernes 19 de diciembre, cuando la deportista María Fernanda Herazo, uno de los más grandes íconos para este deporte de nuestra nación, hizo una denuncia pública sobre una delicada situación en la que, según sus palabras, estaría tratando de ser intimidada por el presidente de la Federación de esta disciplina, Mauricio Lederman, mediante entrevistas concedidas a medios de comunicación.

Esto se habría dado, después de que la justicia encontrara responsable a la Federación Colombiana de Tenis de vulnerar los derechos de la deportista, cosa que desencadenó la reacción de este directivo y la posterior exposición pública de María Fernanda Herazo, quien usó sus redes para dejar un largo y contundente mensaje explicando la situación y dejando en claro que la dignidad está por encima de todo, a pesar de la persecución que denuncia.

Lea aquí el mensaje completo de la deportista que destapó la enorme polémica alrededor del tenis en nuestro país:

“La Federación Colombiana de Tenis fue encontrada judicialmente responsable de vulnerar mis derechos fundamentales, y ahora su presidente ¿concede entrevistas intentando intimidarme? ¡Lo que hay que ver! Sé perfectamente qué es lo que incomoda a muchos: que una mujer de origen humilde, proveniente de un estrato 1, haya construido una carrera ganadora sin pedir permiso ni deber favores a las élites que históricamente han controlado el tenis en este país.

El tenis no son ellos. El tenis somos todos. No les molesta mi talento; les incomoda no poder administrarlo, condicionarlo ni reclamarlo como propio. No les incomoda mi historia; les incomoda no haber podido escribirla ellos. Les desespera que alguien sin nada haya logrado ganar y sobresalir sin someterse. Toleran el éxito ajeno solo cuando es dócil; la autonomía siempre les resulta insoportable.

Yo aprendí a sudor y lágrimas lo que es la dignidad. Dignidad es no negociar los principios por conveniencia. Dignidad es decir NO cuando el precio es el silencio o la complicidad. Dignidad es sostener una carrera a pulso, aun cuando el costo sea alto. Dignidad es defender derechos vulnerados sin agachar la cabeza. Dignidad es que los logros no dependan de favores, sino de mérito. Dignidad es rechazar una invitación al WTA 250 de Bogotá, recibida después de decir públicamente en YouTube que no iba a la Billie Jean King Cup.

Dignidad es rechazar participar en el evento Nadal vs. Ruud porque preferí competir en un torneo en Brasil antes que una exhibición: mi carrera por encima del dinero. Dignidad es no ser cómplice de la sinvergüencería. Dignidad es hacer mi carrera a pulso, siendo la colombiana con más títulos profesionales de la historia y con 10 medallas en el Ciclo Olímpico por Colombia, sin que las élites que controlan el tenis puedan sacar pecho por ello. Lo mío no es arrogancia. No es victimismo. Es coherencia. Y eso es lo que les molesta".