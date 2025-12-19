Fico Gutiérrez reveló más videos de los incidentes ocurridos entre barras de Nacional y Medellín: Hay cartel de los más buscados

Identifica responsables de los incidentes de barras en el Atanasio Girardot - Foto: Captura de pantalla de los videos compartidos por la Alcaldía de Medellín el 19 de diciembre del 2025

Lo que debía ser una noche de celebración deportiva terminó en caos y violencia en el estadio Atanasio Girardot. Tras la final de la Copa BetPlay 2025 entre Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín, que consagró al Nacional como campeón, un grupo de individuos generó actos vandálicos y enfrentamientos que ensombrecieron el fútbol paisa y dejaron un saldo preocupante de heridos y daños materiales. El partido, que culminó con un marcador global de 1–0 a favor de Nacional, tuvo una afluencia estimada en más de 43.000 asistentes.

Sin embargo, en los minutos posteriores al pitazo final, la escena cambió radicalmente cuando varios aficionados invadieron zonas restringidas del estadio y comenzaron confrontaciones físicas tanto dentro como fuera del escenario deportivo. Las imágenes de violencia descontrolada se propagaron rápidamente por redes sociales, mostrando a hinchas confrontándose, lanzando objetos y destruyendo infraestructura.

Ante la gravedad de la situación, la Alcaldía de Medellín, liderada por el alcalde Federico Gutiérrez, anunció este viernes la difusión de nuevos videos captados por cámaras de seguridad que documentan con claridad cómo ocurrieron los hechos violentos y quiénes habrían participado en ellos. Según las autoridades, parte de la pirotecnia y artefactos peligrosos entraron al estadio de forma irregular e incluso se usaron camionetas para introducir gran cantidad de pólvora que puso en riesgo a los asistentes.

Gutiérrez fue enfático al referirse a los responsables: “No son hinchas, se comportan como criminales”, expresó en su cuenta de X, subrayando que estos actos no representan a la gran mayoría de seguidores que disfrutan del fútbol en paz. El mandatario calificó la violencia como premeditada y anunció que la administración presentará denuncias formales ante la Fiscalía General de la Nación por delitos como instigación a delinquir, daño a bien público y lesiones, entre otros.

Las autoridades han identificado al menos 45 personas inicialmente implicadas en los disturbios, muchas de las cuales aparecen claramente en los videos, destruyendo torniquetes electrónicos, agrediendo a otros aficionados e incluso golpeando a miembros del personal del estadio. Parte de estas personas también están siendo señaladas por coordinar y dirigir acciones de violencia dentro del recinto. Las imágenes muestran incluso agresiones a mujeres que laboraban en la organización del evento.

Además de los videos, la Alcaldía publicó un cartel de los más buscados, con rostros y detalles de los señalados responsables, y habilitó una línea de reporte para que la ciudadanía aporte información útil para su captura. Se espera que en los próximos días se realicen nuevas sesiones extraordinarias de la Mesa de Seguridad y Convivencia en el Fútbol, en la que se definirán sanciones tanto individuales como colectivas para hinchadas y clubes involucrados.

El impacto de los disturbios fue amplio. Según reportes oficiales, más de 50 personas resultaron lesionadas, incluidos varios policías y civiles, y la transmisión televisiva debió ser interrumpida por ataques contra equipos de prensa. Los daños materiales incluyen torniquetes destruidos, sillas arrancadas y fallas en sistemas de seguridad del estadio.

Organizaciones como la Dimayor han rechazado estos hechos públicamente y han hecho un llamado a que se preserven los valores del deporte sin violencia. Las investigaciones continúan en curso, y tanto autoridades como clubes buscan establecer medidas que eviten que este tipo de eventos se repitan en el futuro.