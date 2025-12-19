Benfica de Richard Ríos expuso públicamente favorecimientos arbitrales a uno de sus máximos rivales en Portugal

Uno de los clubes más importantes de Portugal, de los más ganadores y donde varios colombianos han tenido la oportunidad, es el Benfica. De hecho, actualmente, el volante de la Selección Colombia, Richard Ríos, hace parte de la columna vertebral de la institución y se ha consolidado como uno de los mejores jugadores bajo el mando de José Mourinho, quien desde el inicio le manifestó su confianza al volante.

A pesar de que el rendimiento en Champions y Liga no viene siendo el mejor, en Benfica confían en la reversión de esta situación deportiva cuanto antes, en especial a nivel doméstico, donde cada vez hay más competencia con Porto y Sporting, pero que también los ha llevado a estar al tanto del desarrollo de los juegos de estos dos elencos para poder acercarse a la punta de liga y para saber si podrían cruzarse en una fase más avanzada de la Taca de Portugal.

De hecho, el último juego del Sporting ha sido uno de los más polémicos del año en el país, teniendo en cuenta que el elenco blanquiverde iba perdiendo sobre el final del juego ante Santa Clara, cuando el juez decretó un penal bastante polémico con la ayuda del VAR, que terminó encajando justamente el colombiano Luis Suárez, llevando el duelo a la prórroga y la posterior victoria del equipo lisbonense.

Ante esto, Benfica no tardó en pronunciarse en contra de este tipo de situaciones por supuestos favorecimientos a su rival: "Otro episodio escandaloso. Lo ocurrido en este partido de la Copa de Portugal en las Azores es inexcusable e inaceptable para la credibilidad del fútbol portugués. Doce minutos para que buscaran un penalti que beneficiara al mismo equipo de siempre, una y otra vez. En el mismo estadio donde el año pasado un penalti claro y evidente contra el Sporting ni siquiera atrajo la atención del VAR, y donde, esta temporada, ganaron con un saque de esquina fantasma. Fenómenos que siempre ocurren cuando el Sporting no gana. Alguien debe rendir cuentas por este descrédito absoluto que está arruinando el fútbol portugués. Esta densidad en el calendario no tiene sentido si las competiciones se deciden antes de que comiencen“.

Esta queja formal ha hecho bastante eco en medios de comunicación y toda la opinión pública que rodea al fútbol portugués, donde podrían caer sanciones en contra del Benfica, quienes de igual forma sientan un precedente con respecto al nivel del arbitraje que, según ellos, viene siendo bastante paupérrimo en favor del Sporting, que se ha convertido en uno de los bastiones para la federación de este país, teniendo en cuenta la ventaja que le han cogido a los dos gigantes, Porto y el mismo Benfica.