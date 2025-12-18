Deportes Tolima y Deportivo Independiente Medellín ya saben cuáles son sus rivales en la fase previa de la Copa Libertadores

Deportivo Independiente Medellín y Deportes Tolima serán los dos primeros representantes colombianos en tener acción por torneo internacional en la Copa Libertadores. Tras la realización del sorteo, la suerte quedó definida para los dos equipos subcampeones del segundo semestre, tanto por liga, como por copa, teniendo la oportunidad en este certamen de reivindicarse con sus aficiones, mismas que han demostrado una profunda molestia con los dos equipos, en especial por sus rendimientos en los juegos definitivos.

Deportes Tolima se medirá ante un club boliviano o Deportivo Tachira

En la llave C2 quedó ubicado el Tolima que, por ahora, espera rival entre Deportivo Tachira y un club clasificado de Bolivia que se definirá en la primera fase eliminatoria de la Copa Libertadores. Para los dirigidos por Lucas González, esta es una buena oportunidad para medirse ante un club grande de otro `país como lo es el elenco venezolano en caso de que clasifiquen, o probarse en la altura de Bolivia, retos que deben superar todos los clubes que quieran hacer una buena participación en esta competencia.

En caso de clasificar a la siguiente ronda, el rival sería uno de los integrantes de la llave C7, que, en este caso, son O’Higgins de Chile y Bahía de Brasil, siendo dos clubes de peso para el Tolima en caso de avanzar a la tercera fase y representarían el escalón previo a la fase de grupos.

Medellín se jugará la vida en Libertadores contra Liverpool de Uruguay

El finalista de la Copa BetPlay tiene una oportunidad dorada para poder avanzar de ronda a pesar de tener a un club bastante duro en frente. Liverpool de Uruguay es uno de los elencos que le ha plantado cara a los grandes de este país en los últimos años y representarán un lindo reto para el Deportivo Independiente Medellín, que buscarán retribuirle algo a sus hinchas después de un caótico 2025 con dos finales perdidas a nivel doméstico y una decepción grande que han despertado en su fanaticada.

En caso de pasar de ronda, jugarán contra el vencedor de la llave C1, donde se encuentra instalado Guaraní de Paraguay y el ganador del E2, que se disputará entre Juventud de Uruguay y Universidad Católica de Ecuador.