“Cuídenlo, déjenlo ser”, Jorman Campuzano reveló el destino al que irá Marino Hinestroza en la celebración de la Copa BetPlay

Uno de los jugadores más representativos de Atlético Nacional en la actualidad es el extremo Marino Hinestroza, quien llegó proveniente del Columbus Crew en el 2024 y se quedó rápidamente con la titular en la institución, siendo pieza fundamental en la consagración de liga, copa y superliga, siendo el triplete del FPC, además de haber hecho parte del equipo que nuevamente ganó la copa en la noche del 17 de diciembre del 2025 ante Medellín.

A pesar de que su nivel se ha visto dramáticamente mermado, sigue siendo uno de los mejores delanteros de la liga y uno de los jugadores que más equipos del exterior ha atraído, en especial, del sur del continente, donde Boca Juniors ha sido el más insistente con su fichaje teniendo en cuenta la necesidad de un futbolista joven y rápido que se desempeñe por banda derecha, algo que le ha hecho bastante falta al club Xeneize.

De hecho, en los últimos días, los rumores que lo vinculan con el elenco argentino se han hecho mucho más fuertes, teniendo en cuenta la existencia de una supuesta oferta a los antioqueños para comprar el pase del joven delantero, quien vería con buenos ojos este cambio y estaría dispuesto a abandonar la ciudad de Medellín en busca de una nueva oportunidad fuera de nuestro país, siendo una deuda pendiente en su carrera después de haber fracasado en Brasil, Estados Unidos y México.

Aunque no ha habido u. pronunciamiento oficial por ninguna de las partes, ya se da por hecho, en especial en medios argentinos, esta operación que podría representar el inicio de un nuevo capítulo de otro futbolista colombiano en las sendas del Xeneize, que ya se ha acostumbrado a tener talento cafetero.

Jorman Campuzano reveló que marino Hinestroza sí será jugador de boca

En medio de la celebración tras ganar la Copa BetPlay, el volante Jorman Campuzano hizo un live en su cuenta de Instagram, donde estaba junto a Marino Hinestroza y confirmó la que es para muchos una noticia bastante esperada. En medio de la euforia, el volante soltó las siguientes palabras: “Ahí les mando para Argentina, ahí les mando a los de Boca para Argentina. Cuídenlo, cuídenlo que es bueno, déjenlo ser”.

Con esto, se estaría terminando de dar por hecho su partida a uno de los clubes más grandes del continente y, en especial, sería el paso más importante en su carrera a sus 23 años, en especial sabiendo que estamos a meses de Mundial y que lo mejor para un futbolista del proceso es estar en un club y una liga de más competencia para intentar ser de los planes de, en este caso Néstor Lorenzo.