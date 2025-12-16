“Estamos jugando por el honor, no por dinero”, presidente del Deportes Tolima envió certero mensaje previo a la gran final del FPC

Uno de los partidos más importantes del año en el Fútbol Profesional Colombiano está próximo a jugarse entre el Deportes Tolima y el Junior de Barranquilla. Allí, los dos buscarán quedarse con la estrella de Navidad, aunque la visita parte con una ventaja grande, teniendo en cuenta los tres goles obtenidos en la ida y la responsabilidad entregada a su rival, teniendo en cuenta que la serie cierra en su casa y con su público.

Ante esto, muchos han especulado sobre la disposición del Tolima en este juego, donde desde el inicio deberán salir a comerse al rival si quieren entrar en partido rápidamente y poder revertir la situación negativa que tiene escépticos a muchos con respecto al milagro que se pueda dar y que les otorgue la posibilidad de levantar su cuarto título de liga, siendo el primero en el Manuel Murillo Toro.

Antes de esto, el presidente del equipo, César Camargo, concedió una entrevista en la que dio detalles de lo que se espera de su club en el juego de vuelta, soltando algunas frases bastante controversiales: “Mañana estamos jugando por el honor, o estamos jugando por dinero, ni por nada diferente, sino para dejar el orgullo de los tolimenses en alto. Acompáñenos, vamos a hacer esa hoguera del indio para que podamos hacer sentir que el Junior está en la casa del Deportes Tolima y lo vamos a vencer... Estamos en la mitad de la historia, terminemos el libro a ver como termina”.

Ante esto, muchos hinchas se han sorprendido en especial por la parte del dinero, cosa que se llegó a malinterpretar, pero que, como era de esperarse, le sumó más sabor a este encuentro donde ya hay bastantes cosas en juego y que, en especial para el vino tinto y oro, es una oportunidad de resarcirse con sus hinchas tras haber perdido tres finales consecutivas y estar cerca de la cuarta, a menos que sus jugadores lo puedan evitar.

A Néstor Lorenzo le cambió el semblante cuando le preguntaron por José Enamorado antes de la final Tolima vs. Junior

Aprovechando la final, hay un jugador que muchos han estado pidiendo para la ‘Tricolor’ hace unos días y que podría llegar a entrar en el radar, teniendo en cuenta sus más recientes actuaciones y la opción real de ir a jugar al fútbol del exterior, es el extremo José Enamorado.

Y es que justo antes del juego definitivo, donde este futbolista promete volver a ser la estrella de la noche y que, en caso de salir campeón Junior, sería en un buen porcentaje gracias a él, un periodista barranquillero decidió abordar a Néstor Lorenzo para preguntarle sobre si iba a ver al extremo ‘Tiburón’ en un pequeño espacio que le concedió a la prensa, recibiendo una curiosa respuesta:

“Vengo a ver la final del FPC... perdiste la oportunidad, te dije una pregunta”, desatando risas entre los presentes, pero dando un par de palabras más después, dejando a todos a la expectativa sobre si existen opciones reales de que uno de los jugadores presentes en la final sea llamado a vestir la ‘Tricolor’, y, en especial, la estrella juniorista, quien ya ha comenzado a sonar para varias instituciones fuera de nuestro país donde lo podrían estar tanteando como fichaje estrella por su alto costo.