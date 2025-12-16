A Néstor Lorenzo le cambió el semblante cuando le preguntaron por José Enamorado antes de la final Tolima vs. Junior

El partido definitivo de la Liga BetPlay Dimayor 2025-2 llegó por fin con el juego de vuelta entre Deportes Tolima y Junior de Barranquilla en el estadio Manuel Murillo Toro. Allí, a pesar de que los visitantes llegan con la ventaja de 3 goles y con toda la pinta de poder ganarse la estrella 11, los ‘Pijaos’ buscarán amargarles la fiesta y darle vuelta a la situación con su gente, teniendo en cuenta que se espera tener la casa llena.

Uno de los espectadores de lujo que disfrutó la ida y que espera poder tener un espectáculo similar en la vuelta es el entrenador de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo. El argentino ya se ha acostumbrado a asistir a los juegos más importantes del país, contando clásicos y finales, para poder echar un ojo de los jugadores que estén en cancha y llegado el caso poder tenerlos en cuenta en un futuro, a pesar de que la lista para el Mundial ya parece estar más que definida.

Eso sí, aprovechando la final, hay un jugador que muchos han estado pidiendo para la ‘Tricolor’ hace unos días y que podría llegar a entrar en el radar, teniendo en cuenta sus más recientes actuaciones y la opción real de ir a jugar al fútbol del exterior, es el extremo José Enamorado.

Y es que justo antes del juego definitivo, donde este futbolista promete volver a ser la estrella de la noche y que, en caso de salir campeón Junior, sería en un buen porcentaje gracias a él, un periodista barranquillero decidió abordar a Néstor Lorenzo para preguntarle sobre si iba a ver al extremo ‘Tiburón’ en un pequeño espacio que le concedió a la prensa, recibiendo una curiosa respuesta:

“Vengo a ver la final del FPC... perdiste la oportunidad, te dije una pregunta”, desatando risas entre los presentes, pero dando un par de palabras más después, dejando a todos a la expectativa sobre si existen opciones reales de que uno de los jugadores presentes en la final sea llamado a vestir la ‘Tricolor’, y, en especial, la estrella juniorista, quien ya ha comenzado a sonar para varias instituciones fuera de nuestro país donde lo podrían estar tanteando como fichaje estrella por su alto costo.

Gol de Junior en la final provocó una montonera sobre una pobre señora

La felicidad de los hinchas del Junior en este preciso momento es difícil de describir: El equipo ganó el partido de ida de la final 3-0 al Deportes Tolima y están muy cerca de ser campeones y bordar la estrella número 11 en su escudo. Los aficionados demostraron la ilusión en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, pero no fueron los únicos, pues desde sus hogares, también muchos festejaron y se gozaron con esta victoria.

Lo curioso es que se difundió un video de una familia que celebró ‘a más no poder’ una anotación del Junior, al punto que hasta hicieron una montonera sobre la abuelita. Afortunadamente, la señora estaba también muy dichosa con la anotación, así que parece que no sintió dolor con el peso de todas esas personas que se lanzaron encima de ella, pues instantes después de que se quitaron, se le puede ver celebrando con los brazos arriba y buscando desquitarse al saltar sobre otra persona.