Equipo de la Liga BetPlay no podría usar su estadio por presuntos fallos estructurales que ponen en riesgo a los asistentes

Por medio de redes sociales, el periodista Alexis Rodríguez, reconocido comunicador que hace parte del cast de Win Sports y que se ha vuelto fuente de información para muchos aficionados del FPC, dio una preocupante noticia con respecto al estadio Alberto Grisales, del municipio de Rionegro y donde el club de la Liga BetPlay, Águilas Doradas, oficia como local, pero donde no han podido ingresar ante ciertos problemas de infraestructura.

"Águilas Doradas sufre el cierre del estadio Alberto Grisales desde hace semanas Supuestamente unos estudios arrojaron que el estadio de Rionegro tenía fallas estructurales, pero resulta que los estudios apenas se están realizando y otra vez se nota el abandono del Municipio“, fueron las palabras del periodista en redes, dejando entrever las cuestiones a las que podrían exponerse los hinchas en caso de asistir en este momento al recinto deportivo.

Se espera que haya un pronunciamiento oficial de alguna de las partes involucradas en este caso, donde se aclare si hay o no daños estructurales y si esto deberá pasar por arreglos que brinden seguridad a las personas que asistan a espectáculos deportivos en este recinto de Rionegro.

Exjugador de Millonarios fue presentado por uno de los clubes más importantes de Venezuela

La llegada de Ariel Michaloutsos ha generado un revolcón en el equipo para poder conformar una plantilla mucho más competitiva, partiendo de una profundas depuración, en especial del talento extranjero que se encontraba allí sin poder dar un rendimiento óptimo. Uno de los que no logró encajar en el club fue el venezolano Delvin Alfonso, quien se encontraba cedido en Águilas Doradas durante el último semestre.

Tras esto, se dio su retorno a la escuadra embajadora, donde no tenía cabida y terminaron llegando al acuerdo de dar por terminado su vínculo con el club, quedando como jugador libre y siendo tenido en cuenta por otros equipos de menor nivel hasta hace pocas horas. Y es que uno de los gigantes de Venezuela, Deportivo Tachira, acaba de oficializar al lateral como una de sus nuevas estrellas de cara a la siguiente temporada.