Junior ganó, Tolima perdió y Atlético Nacional fue el que más se lamentó, ¿Por qué?

Junior de Barranquilla fue superior al Deportes Tolima y obtuvo una ventaja muy importante en la primera final de la Liga BetPlay 2025-2 gracias a los dos goles de José Enamorado más otra anotación de Bryan Castrillón.

Por supuesto, los hinchas del ‘Pijao’ estarán muy decepcionados por la presentación de su equipo, pero su tristeza seguramente es compartida por los hinchas de Atlético Nacional.

¿Por qué los hinchas de Atlético Nacional están tristes con la derrota del Tolima en la final?

La eliminación de Atlético Nacional en la liga, que le permitió al Junior de Barranquilla llegar a la final del fútbol colombiano, también los dejó sin posibilidades de clasificar a la Copa Libertadores 2026 por méritos propios.

Es decir, la única manera para que Atlético Nacional clasifique a la Copa Libertadores del próximo año es que Deportes Tolima gane la final al Junior de Barranquilla.

La explicación está relacionada con la tabla de reclasificación (la suma de puntos de todo el año), donde Deportes Tolima tiene su cupo garantizado al torneo continental, sin importar quién sea campeón, por finalizar en la primera posición.

El segundo cupo lo tiene Independiente Medellín, el escolta de Tolima en la sumatoria del año, quien jugará la fase previa de la Copa Libertadores del próximo año.

Atlético Nacional aparece en la tercera posición de esta tabla. Entonces, si Deportes Tolima es campeón, libera un cupo a Copa Libertadores vía reclasificación, permitieron que sea el club ‘Verdolaga’ quien tenga la oportunidad de disputar la fase previa de la ‘Gloria Continental’.

De esta manera, y después de que Tolima perdió la primera final por tres goles, parece muy difícil que remonten el marcador y puedan salir campeones, hecho que mandaría a Atlético Nacional a la Copa Sudamericana.