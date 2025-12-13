Importantes equipos se estarían peleando por quedarse con delantero de Atlético Nacional justo antes de la final de Copa

Uno de los equipos más irregulares del año en nuestro país ha sido Atlético Nacional que, a pesar de quedarse con el título de la Superliga en los primeros meses del año, el no acceso a la final de la liga en ninguno de los dos semestres generó una gran molestia entre los aficionados, quienes esperaban poder quedarse con una nueva estrella como ya se han acostumbrado en los últimos años.

Más allá de esto, la esperanza está depositada en la final de la Copa Betplay, donde están instalados y con uno de los rivales más pesados en frente, que es el Deportivo Independiente Medellín, rememorando nuevamente una final paisa en un torneo colombiano y con una marcada rivalidad entre ambos. Eso sí, como en cada institución, ya hay un ojo puesto en el año próximo, en especial con las salidas ante el inevitable interés de varios elencos del extranjero en muchos de los jugadores que permanecen en estas dos instituciones.

Uno de los que más “novias” tiene es el delantero de Atlético Nacional, Facundo Batista, quien es de los jugadores con menos minutos del equipo y que ni siquiera ha podido estar cerca de quedarse con la titular, dejando bastante mal parada su imagen ante la hinchada después del alto costo que tuvo su contratación. Ante esto, los clubes del exterior se han dado cuenta de la facilidad que tendrían para poder extraerlo del FPC e intentar sacar su mejor versión nuevamente.

Según el experto en mercado de pases, César Luis Merlo, Atlas de México y Peñarol de Uruguay son dos de los favoritos para quedarse con este atacante y estarían en una pequeña “pelea” por asegurarlo cuanto antes y comenzar el 2026 con él en sus respectivas pretemporadas