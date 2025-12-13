Dimayor ‘sacó pecho’ por su nuevo himno y las críticas de los hinchas no se hicieron esperar por usar video de la salida del Junior

Uno de los cambios anunciados en las últimas asambleas de la Dimayor y dadas a conocer al público en general por parte del presidente, Carlos Mario Zuluaga, fue la creación e implementación de un nuevo himno que representara al ente rector del FPC y que hará parte de la previa de todos los partidos durante la salida al terreno de juego al mejor estilo de las competiciones internacionales o de algunas ligas de Europa, de donde, seguramente, se extrajo esta idea.

El lanzamiento oficial de esta idea se llevó a cabo en el partido de ida de la gran final de la Liga BetPlay, donde Junior vapuleó al Tolima con un 3 a 0 y dejó una de las imágenes más recordadas por los próximos años, una salida llena de pirotécnica que dejó como caldero al estadio Metropolitano. Eso sí, muchos esperan ya la sanción que podría imponer la Dimayor teniendo en cuenta la prohibición de este tipo de elementos en los escenarios deportivos.

Aunque, algo que sucedió y que trajo críticas, fue el video que subió la propia Dimayor a sus redes, donde presumen el himno y su implementación en la final con un video donde, casualmente, lo que más destaca es la salida del propio elenco Tiburón, trayendo comentarios negativos de los aficionados, no solo por la falta de elocuencia en este caso, sino por la lírica en sí, que parece no haber gustado mucho entre los fanáticos.

"Sacando pecho con las imágenes de la salida de la hinchada del junior y luego van y los sancionan por la pólvora, una dimayorada“, ”Hipócritas, ahorita, nos sancionan por la pólvora, pero usan esas imágenes para vender el ‘producto’...“, ”Se escucha bonito y se ve bonito cierto? Entonces no hay necesidad de sanción" y "Muestras recibimientos con pólvora para darte anuncios, pero sacas resoluciones para sancionarlos. Que asco me das“, fueron algunos de los comentarios dejados por varios aficionados del FPC.