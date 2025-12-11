Deportivo Cali anunció la salida de uno de sus jugadores más experimentados casi a la media noche

Deportivo Cali sigue siendo uno de los elencos con peor presente deportivo en nuestro país, hundiéndose en una crisis bastante grande que los mantiene lejos de títulos y alegrías para sus miles de hinchas, quienes siguen esperando un cambio en la curva de rendimiento tras haber superado, en su mayoría, los problemas financieros que casi los lleva al descenso y hasta la desaparición.

Ahora, de la mano de la dirección técnica de Alberto Gamero, quien lleva meses intentando conformar un plantel que compita por volver a cuadrangulares, se está planificando el 2026 con una base de jugadores que ya se encontraban en el equipo, eso sí, sin dejar de lado una limpieza profunda que se le está realizando a la plantilla de varios de los nombres, entre ellos, algunos experimentados como Yeison Gordillo, cuya decisión fue notificada el 10 de diciembre, casi a la media noche, sorprendiendo a todos los aficionados:

“El Club Deportivo Cali S.A. comunica que, al no haberse alcanzado un acuerdo para su continuidad, el jugador Yeison Gordillo emprenderá un nuevo camino en su carrera profesional. Queremos agradecerle profundamente por su entrega deportiva y profesionalismo durante este año de transición. Desde el Deportivo Cali, donde es bienvenido siempre, le deseamos lo mejor en sus próximos desafíos deportivos”, fueron las palabras expresada en el comunicado oficial de la institución anunciando la salida del volante.

Ahora, con esta plaza y la importante reducción de la masa salarial, se espera que el club vaya a la carga por jugadores de renombre que lleguen con el fin de conformar un 11 de gala que compita por todo en el 2026 y que haga mover la taquilla en los juegos, cosa que ha representado un buen ingreso para el club azucarero.