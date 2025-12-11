Campeón con el América suena para reforzar a Millonarios de cara al 2026

Millonarios firmó uno de los años más caóticos en cuanto a lo deportivo, teniendo en cuenta su eliminación del primer campeonato a manos de su rival de patio, la prematura salida en la Copa BetPlay y la posterior caída en la fase regular de la segunda liga del año, cosas que desbordaron la paciencia de la hinchada y que generaron múltiples protestas y manifestaciones en contra de la gestión que se venía realizando.

Para cambiar esto, en el club decidieron echar mano de conocimientos extranjeros con la contratación de un nuevo director deportivo como el argentino Ariel Michaloutsos, que en la rueda de prensa de presentación anunció una limpieza al plantel, cosa que se ha hecho principalmente con los extranjeros del equipo, quienes no venían teniendo un buen rendimiento y que llenaban plazas que, según él, debían ser ocupadas por futbolistas que le aportaran mucho más nivel al club.

Para cumplir con este pensamiento, el elenco bogotano puso sus ojos en el volante de Universitario de Deportes, de Perú, Rodrigo Ureña, quien supo ser campeón de Colombia con América de Cali, además de vestir los colores del Deportes Tolima justo antes de salir al extranjero. Según medios peruanos, el club ‘Crema’ estaría dispuesto a dejar ir al jugador siempre y cuando se pague su cláusula de salida, que ronda los 500 mil dólares.

En el ‘Embajador’ se considera este fichaje teniendo en cuenta el deseo de contar con un volante de recuperación extranjero y con experiencia que acompañe al fichaje estrella del momento, Mateo García, quien llegó para adueñarse del medio campo y poner fin a uno de los mayores problemas que venía presentando el club.